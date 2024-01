Degrado sul fondovalle Sinarca, «Provincia e sindaci si attivino»

MONTECILFONE. L’ex sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, solleva la questione sullo stato della Sp 113, Fondovalle Sinarca, scrivendo ai primi cittadini di Termoli, Montecilfone e Guglionesi e al presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti.

«Gentilissimi, sicuramente non vi sarà sfuggita la situazione di degrado che si verifica lungo la strada in oggetto all’altezza delle due aree di fermata inizialmente concepite per la sosta degli autobus: tali aree possono tranquillamente, e senza timore di smentita, essere definite quali discariche a cielo aperto.

Dette aree vengono sporadicamente ripulite a cura dei comuni di Termoli e Guglionesi, nel cui territorio ricadono, ma puntualmente ritornano ad essere invase da immondizia e rifiuti di ogni genere. Il Fondovalle del Sinarca è, di fatto, la principale arteria stradale di accesso per alcuni comuni dell’entroterra e sicuramente la più importante strada per arrivare a Montecilfone, il mio paese. Non è un bel biglietto da visita né per chi si reca per la prima volta a Montecilfone né per gli abitanti stessi della mia comunità.

Vi chiedo pertanto, facendomi portavoce anche di numerosi cittadini che me lo hanno chiesto, di voler provvedere - ciascuno per quanto di competenza – ad affrontare e risolvere definitivamente la problematica segnalata con segnaletica, telecamere e quant’altro. Il signor sindaco di Montecilfone, pur non competente, non mancherà il suo interessamento per il bene della comunità e del territorio».