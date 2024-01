Ancora un pomeriggio di Open Day al Majorana di Termoli

TERMOLI. Ancora un pomeriggio di Open Day al Majorana, sabato 20 gennaio, dalle ore 15. Un secondo Open Day che dà la possibilità di ricevere informazioni sull’offerta formativa proposta dalla scuola. Sono previsti spazi informativi, presentazione di progetti e piano di studi dei singoli indirizzi, proposti nelle aule e nei laboratori da docenti e alunni.

Il laboratorio dell'Indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie ha accolto e coinvolto i ragazzi e i genitori con una simpatica alchimia di reazioni dai colori brillanti, esperimenti che illustrano le tante prospettive lavorative dei prossimi anni. La chimica affascina sempre di più nei suoi tre principali ambiti: ambiente, industria e ricerca. La formula giusta per un brillante futuro dei nostri giovani.

L’Indirizzo di Elettronica e Automazione, è lo spazio dove storicità e innovazione si incontrano. Il nostro è un indirizzo in continua evoluzione e al termine del percorso il diplomato sarà in grado di utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore, analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, analizzarne il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici, in particolare il PLC.

In un contesto di estrema cordialità e collaborazione, i genitori sono stati invitati a vivere insieme ai loro ragazzi le esperienze didattiche proposte nell’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni: realizzazione di una animazione digitale con l'IA riguardante una intervista ad una studentessa da parte di un avatar, attività di realtà virtuale tramite visori 3D, programmazione a blocchi con Python del robot umanoide NAO, programmi elaborati in vari linguaggi di programmazione tra cui C, C++ e Java, sviluppo di app Android per dispositivi mobili, simulatori di reti industriali, Internet delle cose (IoT) e molto altro ancora. In sintesi, si è concretizzata la realizzazione del pensiero computazionale e dimostrato che il mondo gira intorno all'Informatica diventata, ormai, anche sinonimo di potere.

L’Indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia, va incontro alle attuali esigenze di “smart production solutions” delle aziende del nostro territorio, formando gli studenti sulle tecnologie meccatroniche più moderne quali la progettazione 3D, la programmazione dei CNC, dei PLC e la realizzazione di impianti robotizzati. Inoltre, con l’articolazione Energia, si risponde all’attuale fabbisogno di tecnici specializzati nell’ambito degli impianti termotecnici e nella progettazione di impianti ad energia rinnovabile: fotovoltaico, eolico e geotermico.

L’obiettivo è di formare tecnici progettisti, installatori e manutentori sia dei moderni impianti termotecnici (impianto elettrico, di riscaldamento, di condizionamento e di produzione di acqua calda sanitaria) sia degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico e geotermico.

Ormai le moderne installazioni impiantistiche richiedono tecnici con competenze di tipo 4.0, spesso introvabili. Le future installazioni di parchi eolici off-shore e on-shore, i prossimi insediamenti industriali nel campo dello stoccaggio d’idrogeno e nella costruzione di batterie per autoveicoli elettrici, le attuali e future installazioni di pannelli fotovoltaici sopra le nostre abitazioni, impianti di riscaldamento e raffrescamento che sfruttano il calore del sottosuolo (geotermico) e dispositivi come inverter, plc, accumulatori, sistemi di regolazione automatici, pompe di calore, caldaie a condensazione di ultima generazione richiedono competenze tecniche di alto livello.