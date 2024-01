Edilizia sociale, chiusa la conferenza dei servizi per l'insediamento di via Sant'Elena

TERMOLI. Conclusa la conferenza dei servizi per l'insediamento urbanistico nella zona di contrada Mucchietti, da realizzare sull’area sita in via Sant’Elena a cura della Esa Costruzioni Srls).

A esprimersi sono stati l'Enel distribuzione Spa, l'Acea Molise, l'Asrem "fermo restando la compatibilità dello stesso con la capacità ricettiva delle infrastrutture fognarie e depurative comunali, nonché il rispetto dei criteri distributivi e degli indici dimensionali previsti nell' organizzazione degli spazi interni alle singole unità abitative”.

Per la Regione Molise “è necessario che il programma costruttivo proposto sia subordinato “alla richiesta di nuove abitazioni da parte di cooperative edilizie e sociali”, oltre alla dichiarazione del Comune attestante l'indisponibilità di aree libere destinate all' edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispone in misura sufficiente e, comunque, sulla base di convenzione con l'amministrazione pubblica”.

Via libera ache dal Mibac, con la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Molise.

Infine, il Comune di Termoli; la Esa Costruzioni si è obbligata alla realizzazione di un'opera pubblica che consiste nell' intervento di restauro e risanamento della Scalinata del Folklore; che prevede nello specifico la realizzazione di sedute e scale di servizio idonee alla veicolazione e al passaggio in sicurezza delle persone, il rinnovo della pubblica illuminazione a servizio dell'area, la sistemazione e installazione di limiti della sagoma della scalinata su tutta la lunghezza e la sistemazione della pavimentazione a monte della scalinata ad aggancio della pavimentazione preesistente con inserimenti di isole di verde intervallate da panchine.