Aree interne, gli ex consiglieri regionali in trasferta a Pompei

CAMPOBASSO. «Cari Amici- Inizia così la lettera dell'associazione degli ex consiglieri regionali del Molise- Constatare che lo sviluppo del Molise, sognato e fiorito negli anni Ottanta del Novecento, entrato in crisi nel decennio successivo e con indici evidenti di regressione nel primo ventennio del Nuovo Millennio, è motivo di profonda amarezza, anche se ciò non deve mai cancellare in noi la speranza di poter aprire una nuova, efficace e più duratura fase di crescita e di benessere.

Sarà possibile se metteremo a frutto le esperienze positive, che hanno caratterizzato e distinto tempi passati ma non remoti: vivi nella memoria con eloquenti effetti presenti nella realtà territoriale del Molise.

I livelli sociali, culturali e politici, in primis, consigliano decisamente di mettersi subito all'opera, indirizzando le energie, gli sforzi e le risorse disponibili verso obiettivi condivisi, che pongano il lavoro come fulcro, su cui fare leva, per risolvere tutte le problematiche, che derivano proprio dalla sua mancanza.

Alzando lo sguardo alle regioni, che a Mezzogiorno, sono contermini alla nostra terra, avvertiamo che la mancanza di lavoro è il male comune, al quale si aggiungono tutti gli altri da tempo denunciati ma rimasti irrisolti.

Pertanto, è venuta spontanea la esigenza di cogliere l'opportunità di unire le forze sociali, per agevolare i livelli di attenzione degli eletti nelle nostre istituzioni, incoraggiandoli a elaborare proposte concrete, meritevoli di interventi produttivi efficaci, da sottoporre al Parlamento e al Governo Nazionale, nonché all'UE, in coerenza con le linee del PNRR, che vuole il riscatto delle future generazioni del Sud.

In comunione di intenti, è stato proposto e anche con queste righe sono a farlo di richiedere adesione e partecipazione attiva alla giornata di studio e di incontro a Pompei il giorno 26 c.m. per la costituzione degli Stati Generali delle Aree Interne. (Come è stata pensata e chiamata la iniziativa del Presidente della SVIMAR, Giacomo Rosa)

La giornata prevede anche, in mattinata (con inizio alle ore 10:00) la visita degli scavi e la sosta pranzo alle 13:00, per iniziare alle 15:00 la seduta plenaria.

L'Associazione mette a disposizione (e si fa carico della spesa), un pullman e raccomanda la immediata prenotazione, per poter organizzare la logistica correttamente e in tempo utile.

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare telefonicamente l'Ufficio al numero; 0874.424265» conclude Gaspare De Lisa.