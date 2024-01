L'ultimo saluto a Demetrio Luzzi: le note di "Tu sì 'na cosa grande" e l'omaggio alla tabaccheria

TERMOLI. Tanta commozione nella chiesa del Monte Carmelo e tante persone per le esequie di Demetrio Luzzi, il 63enne tra pochi giorni che mercoledì ha lasciato con il cuore infranto per la sua scomparsa prematura la signora Nicoleta e la bellissima e brava figliola Marilù.

Anche don Gianfranco Mastroberardino parroco della chiesa, non è riuscito a trattenere le lacrime dalla commozione: “Io e Demetrio siamo in pratica cresciuti insieme da ragazzini in piazzetta, poi si sa nella vita le vicissitudini cambiano e ci si perde di vista, ma ringrazio il Signore perché poi ci siamo ritrovati, ho ritrovato tra i miei ricordi una vecchia foto dove giocavamo insieme io e Demetrio lui un paio di anni più grande di me, in piazzetta su una macchinuccia a pedali, ma si conoscevano i nostri genitori, anche perché prima Termoli era molto più riunita”.

Dopo il rito funebre su espresso desiderio dello stesso Demetrio, il feretro si è fermato per alcuni minuti davanti all’ingresso della tabaccheria Luzzi sul corso Nazionale e con tutti gli amici con gli occhi lucidi, la moglie con i parenti stretti ad abbracciare la bara, risuonavano una canzone molto amata da Demetrio che lui spesso metteva anche ad alto volume in tabaccheria, “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno.

Infine dopo scroscianti applausi Demetrio partiva per il suo definitivo viaggio verso il cielo dove ci saranno gli angeli ad accoglierlo e dove potrà rivedere i suoi amati genitori per ricomporre un pezzo di famiglia.

Termolionline è vicina in questo tristissimo momento a Nicoleta, Marilù e a tutti i familiari.