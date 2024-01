Statale 87, l'Anas realizzerà una rotatoria al bivio per Portocannone

PORTOCANNONE. Il sindaco Francesco Gallo ha reso noto, attraverso i social, l'intenzione di realizzare una rotatoria da parte dell'Anas, sulla statale 87.

«Da notizie assunte, l’Anas Molise avvierà i lavori per la realizzazione di una rotonda stradale all’incrocio di Portocannone sulla strada statale 87 Termoli-Larino. Sicuramente un lavoro importantissimo dal punto di vista della messa in sicurezza dell’incrocio e della fluidità del traffico. Grazie all’Anas per aver provveduto in maniera definitiva alla risoluzione di questa problematica, molto attenta alle esigenze del territorio e alla viabilità stradale da migliorare e potenziare sempre di più!»