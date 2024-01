La comunità di Bonefro accoglie la "Croce della pace"

BONEFRO. Domenica 21 gennaio 2024 la Croce della pace farà tappa a Bonefro, nella parrocchia di Santa Maria delle Rose. Sarà accolta nelle sante messe delle 8.30 e 10.30 celebrate da don Luigi Mastrodomenico. L’iniziativa, promossa dalla Pastorale giovanile interregionale di Abruzzo e Molise, si inserisce in un percorso di riflessione, confronto e proposta per vivere insieme un momento di unione e di pace.

La croce è arrivata lo scorso 17 gennaio alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli e resterà nella diocesi di Termoli-Larino per quattordici giorni, toccando diverse parrocchie a Termoli e in altri centri, come Bonefro. Un progetto significativo, frutto dell’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, e di un contest in cui i giovani delle varie diocesi hanno presentato la loro idea di croce della pace (l’immagine selezionata è stata quella della diocesi di L’Aquila) come simbolo che rappresenterà i giovani di Abruzzo e Molise nel loro impegno a raccontarsi la pace.