Videosorveglianza e nuovi assunti, risultati e obiettivi a fuoco nella festa della Polizia locale

La festa della Polizia locale: intervista al comandante Pietro Cappella

TERMOLI. Spunti differenti, quelli emersi dalla celebrazione del corpo della Polizia locale, ieri mattina a Termoli, in occasione della festa del patrono, San Sebastiano.

Spunti che corrispondono all'affettività complessiva degli appartenenti, poiché la "grande famiglia" dei Vigili urbani ha visto recarsi in cattedrale sia coloro che sono in servizio che coloro già in pensione, così come i congiunti di chi non è più tra noi.

Con fede, preghiera e devozione si è rinnovata ieri mattina la solennità di onore di San Sebastiano, patrono secondario di Termoli e protettore della Polizia municipale. La santa messa in Cattedrale è stata celebrata da monsignor Gabriele Mascilongo alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti della Polizia locali e delle associazioni di protezione civile. Il culto di San Sebastiano martire è molto diffuso a Termoli e nei paesi del territorio. La statua custodita in Cattedrale è stata esposta solennemente alla venerazione dei fedeli.





«San Sebastiano – ha affermato don Gabriele - ci sprona a una vita cristiana più fedele e coerente. Dio, di cui tutti abbiamo bisogno, sia riferimento costante della nostra esistenza». Presenti alla cerimonia il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano con gli assessori Nicola Balice e Giuseppe Mottola, il comandante della Polizia Locale Pietro Cappella, gli agenti, e tutti gli esponenti delle forze dell'ordine e delle associazioni d'armi e combattentistiche, oltre che di volontariato. Al termine della funzione religiosa il comandante della Polizia Locale Pietro Cappella ha dato lettura del report annuale per il 2023 inerente agli interventi eseguiti sul territorio.

Nell'intervista concessa dal comandante Pietro Cappella, è stato evidenziato come il 2023 sia stato l'anno di svolta per le attività di Polizia giudiziaria legate alle immagini della videosorveglianza cittadina, così come annunciata l'intenzione di rimpinguare ulteriormente il corpo attraverso l'utilizzo di altre graduatorie, dopo l'assunzione dei 10 agenti nello scorso anno.

