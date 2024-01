Cittadini europei: diritti e opportunità, Puchetti relatore al "Cerv"

CAMPOBASSO. I centri Europe Direct (Ed) Regione Marche, Abruzzo, Molise insieme al National Contact Point Italia Programma Cerv, in collaborazione con Anci Marche, Anci Abruzzo, Anci Molise e la rete Belc (Costruire l’Europa con i Consiglieri locali) organizzano il webinar “Cerv – Citizens, Equality, Rights and Values”, venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 15.

L’obiettivo è presentare il programma Cerv e le opportunità di finanziamento nell'ambito dei Bandi “Network of towns”, “Daphne”, “Gender Equality”, “Child” a tutti i candidati e alle parti interessate e far conoscere meglio il contenuto e i requisiti delle call. Oltre alla presentazione degli obiettivi, delle priorità e dei risultati attesi, la sessione tratterà anche alcuni aspetti pratici del processo di presentazione di una proposta.

Dopo i saluti istituzionali di Filippo Lucci (Presidente Consorzio Punto Europa - Ed Abruzzo), Andrea Pellei (Dirigente Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali Regione Marche - Ed Regione Marche), Giuseppe Puchetti (Presidente Provincia di Campobasso – Ed Molise), Gianguido D’Alberto (Presidente Anci Abruzzo), Marco Fioravanti (Presidente Anci Marche), Pompilio Sciulli (Presidente Anci Molise), interverrà Manuela Marsano (Ncp Programma Cerv) per illustrare il programma Cerv con focus sui bandi “Network of towns”, “Daphne”, “Gender Equality”, “Child” e Alessandro Pellegrini (Sindaco Comune di Capizzone) per presentare l'esempio di un progetto finanziato dal Bando Networks of Towns del Programma Cerv.

Vi invitiamo a partecipare!

Link per il webinar: https://meet.google.com/tgb-rwze-twa

Informazioni:

https://cervitalia.info/26-gennaio-webinar-sul-programma-cerv-promosso-dallo-europe-direct-abruzzo/