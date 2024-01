Donna, ingegnere e mamma: «Facciamo valere la nostra intelligenza sentimentale»

TERMOLI. È intervenuta venerdì scorso in un dibattito sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, lei ingegnere e mamma, duplice ruolo non semplice da conciliare.

Lucia Logrillo, specializzata in sistemi di produzione e logistici, ma cosa vuol dire?

«In sostanza mi occupo di tutto quello che permette ad una fabbrica produttiva di funzionare, ovvero far arrivare le materie prime in quantità giusta e al momento giusto riducendo gli sprechi, mi occupo di dire alla produzione cosa devono realizzare e quando e il tutto finalizzato a soddisfare gli ordini dei clienti nel miglior modo possibile affinché possano rimanere a noi fedeli. Quindi mi occupo anche di tutto quello che riguarda i trasporti e le esportazioni, nonché la parte doganale.

Praticamente gestisco il cervello dell’azienda e come dico sempre se il cervello funziona, può darsi che anche il corpo riesca a funzionare bene, se il cervello non funziona, non funzionerà nulla.

Per arrivare ad acquisire queste competenze non ho solo dovuto studiare ingegneria e si è chiusa li, ma ho dovuto anno dopo anno aumentare le mie competenze, ovvero ho dovuto studiare 5 lingue, conseguire un Mba presso la London business school on line, studiare per conseguire il titolo di consulente trasporto merci pericolose, dato che attualmente lavoro presso una chimica, conseguire il titolo green belt, e tutto mentre lavoravo e crescevo 2 bambine una di 7 e una di 1 anno.

Non mi voglio dipingere come wonder woman, ma voglio dire che per arrivare dove sono e mantenere la mia posizione, ho dovuto sudare il doppio rispetto ai miei colleghi uomini e continuo a sudare il doppio perché non si arriva mai ad un punto dove ci si può dire sereni.

Non sei credibile a priori, devi guadagnarti pezzetto dopo pezzetto il rispetto della gente, che sia un operaio, un dirigente, un collega, una collega. Perché si, devi dimostrare quello che sai e quello che vali a tutti, non soltanto agli uomini, ma anche alle donne.

E una volta che di buon grado o anche in maniera ostica sono costretti ad accettare le tue competenze e il tuo valore, rimani comunque in costante discussione e devi essere sempre al top.

Il mio primo lavoro è stato tempi e metodi, ovvero andavo sulle macchine e cronometravo il lavoro di operai ben più anziani di me che quel lavoro lo conoscevano meglio di me. Immaginate quanto possano essere stati ostrici e contrariati. Immaginate un uomo che mentre esegue un lavoro che conosce benissimo e che fa da più di 20 anni si trova addosso gli occhi di una ragazza di 24 anni che sta li ad osservarlo per vedere se ci impiega il giusto tempo e se c’è un modo per fare quel lavoro più velocemente. Potete immaginare che non mi abbia mai trovato il tappeto rosso steso, ma anzi... ci ho messo 1 anno per guadagnare il loro rispetto. Prima li ho osservati sono entrata in punta di piedi nella loro attività ben sapendo che ne sapessero più di me, ho visto i loro problemi e poco alla volta glieli ho risolti, perché tutti vogliono lavorare bene e così o guadagnato la loro fiducia e sono diventata il loro capo. Che poi capo è una parola strana... sono diventata la loro guida e il loro supporto.

Ed è questo il valore aggiunto delle donne.

Galimberti dice che gli uomini hanno un’intelligenza logico-matematica, le donne hanno un’intelligenza intuitiva che è irrazionale che le permette di vedere le cose dietro l’angolo, non fa un ragionamento. Ma le donne hanno anche un’intelligenza sentimentale perche il sentimento non è una cosa che si sente ma una facoltà cognitiva. Una mamma sa perche il suo bambino piange.

Ed è per questo che la società ha l’obbligo di farsi carico del superamento del Gender Gap

Si tratta di non sprecare quell’intelligenza di cui è padrona la donna, che attualmente viene relegata principalmente a lavori minori e spesso a rimanere a casa a badare ai figli.

Se solo il 55% delle donne lavora e siamo ben sotto la media europea, è altresì da dire che una donna su cinque abbandona il lavoro con la nascita del primo figlio per la difficoltà di conciliazione con la vita familiare. Quando ho fatto la mia prima figlia, ho affrontato un periodo molto brutto, dove ho perso il controllo del mio corpo e del mio tempo. Credo che questa sia stata un’emozione condivisa, il sentirsi non più in grado di gestire i minuti e le ore come si faceva prima perché c’è un altro essere che dipende da te, e il tuo corpo anche non risponde più in manera scattante come faceva prima. Si soffre per la mancanza di sonno, ci si sente sole.

E questo un ulteriore bivio che rende più tortuosa la strada delle donne rispetto alla strada degli uomini.

Ci si allontana dal lavoro per almeno 5 mesi e come per magia compaiono una miriade di soggetti pronti a farti le scarpe e a prendere il tuo posto. E lo prendono per davvero salvo poi riconsegnartelo in parte quando torni a lavorare. E devi faticare di nuovo... perché non c’è flessibilità, non c’è lavoro flessibile. Vogliono da te sempre il massimo altrimenti c’è sempre qualcuno più disponibile di te.

Nel frattempo ti organizzi per lasciare i figli da qualche parte, si comincia con i nidi e baby sitter varie. Naturalmente i nidi si pagano e anche le baby sitter.... poi se capiti nell’anno giusto, magari qualcosa te la rimborsano ma non è mica una certezza.

E se si ammalano i figli che fai? Dovresti poter stare a casa e lavorare da casa.

Sapete cosa mi ha detto una donna responsabile del personale quando ho chiesto due settimane di lavoro da remoto?

MI ha detto che era contraria per un discorso di giustizia...o lo smart working veniva concesso a tutti, uomini, donne di 60 anni, donne senza figli, oppure non le sembrava giusto che venisse concesso a me

Le avrei tanto voluto rispondere che sarebbero state le mie figlie a pagarle la pensione che le avrebbe permesso di continuare a giocare a golf anche in tarda età. Questo è un chiaro esempio di donne che non fanno rete.

VI porto un’ulteriore testimonianza extralavorativa. Sono timoniera di una squadra di voga femminile. Nella mia squadra ci sono donne di differente età e con differenti esperienze lavorative. Quando si incomincia a criticare il modo di vogare delle altre donne non si riesce neanche a muovere la barca. Quando invece si riesce a focalizzarsi sul risultato e puntare a quello in maniera coesa, si raggiungono i migliori risultati. Io amo lavorare con le donne. Sono pratiche, empatiche e hanno un potenziale che neanche loro sanno di avere.

Quando Nicoletta mi ha chiesto di portare la mia esperienza in un convegno come questo ne sono stata entusiasta. Scopriamo le nostre carte tra noi donne, difendiamoci tra di noi e compatte, chiediamo solo quello che ci spetta. La politica ci deve dare asili gratis come in Svezia, abbiamo il diritto che sia aperto fino alle 22 senza dover ricevere dalle altre donne critiche sulle capacità genitoriali. Deve essere un obbligo per le aziende dare alle madri la possibilità e dotarle dei giusti strumenti di controllo per lavorare da remoto in caso di malattia dei figli fino ai 10 anni.

Questi non sono dei benefit che chiediamo, sono il giusto corrispettivo per quello che facciamo perché stiamo già dando il nostro contributo alla società».