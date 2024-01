Porto turistico di Campomarino, i proprietari delle imbarcazioni: «Così non va»

CAMPOMARINO. Tornano alla ribalta i proprietari delle imbarcazioni che hanno ormeggi in concessione al porto turistico Marina di Santa Cristina. Di questo si è discusso ieri mattina, in via Kennedy. «Domenica mattina, domenica 21 gennaio 2024, si è riunita a Campomarino Lido la maggior parte dei proprietari di imbarcazioni presenti nel porticciolo di Campomarino.

Motivo dell'incontro è stato fornire all'amministratore comunale una lista di problematiche da affrontare per il corretto uso turistico della struttura portuale comunale. Durante la riunione sono state ribadite questioni ben note, ancora una volta, da oltre venti anni a questa parte. Le priorità saranno contenute in un documento che sarà consegnato a breve al dirigente responsabile del porto.

All'uopo l'assemblea ha nominato propri rappresentanti Zappacosta Camillo, Francesco Baccari e Antonio Morello».