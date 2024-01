Dal freddo al super anticiclone, in arrivo la primavera dell'inverno

MOLISE. Da una minima di nemmeno 2 gradi, come quella registrata ieri a Termoli, l'ultima settimana piena di gennaio si caratterizzerà per il ritorno a temperature stagionali ben oltre la media del periodo. È quanto prevedono i meteorologi a partire da domani, mercoledì 24 gennaio.

Almeno per tutta la fine di gennaio e l'inizio di febbraio non sono previsti particolari scossoni, l'aggiornamento del Centro Europeo ha confermato un'anomalia di temperatura attesa proprio per le prossime due settimane.

Le temperature saranno significativamente superiori alla media, poiché l'alta pressione favorirà l'afflusso di aria calda di origine sub-tropicale.

Tra giovedì e venerdì, in molte località si registreranno notevoli anomalie termiche, con scarti rispetto alle medie stagionali che potrebbero raggiungere anche i 11-13°C.

Questo caldo insolito sarà particolarmente evidente nelle zone collinari e montane: nelle regioni alpine e appenniniche, lo zero termico si spingerà oltre i 3.000 metri, mentre nelle zone di pianura si potrebbe generalmente superare la soglia dei 20 gradi.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it ha dichiarato che “al di là dei proverbi, le temperature si manterranno sopra la media climatica del periodo fino all’inizio di febbraio. Come dire, gennaio si travestirà da marzo, potremmo chiamarlo gennarzo!”.