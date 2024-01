Stazione marittima: finisce l'odissea, struttura consegnata all'Autorità portale di Bari

TERMOLI. Ultimo briefing l'avevamo fatto il 27 novembre scorso, quando annunciammo la procedura di accatastamento della stazione marittima al porto di Termoli.

Oggi, finalmente, a oltre 5 mesi e mezzo dall'inaugurazione avvenuta lo scorso 5 agosto, consegnata la struttura all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Stazione marittima che deve rappresentare un elemento di svolta nell’accoglienza turistica locale, per coloro che soprattutto erano diretti alle Isole Tremiti, avere un giusto riparo con servizi per affrancarsi dalle attese sotto il sole cocente oppure con l’obbligo di bivaccare in locali fronte mare, nell’attesa di imbarcarsi alla volta delle Diomedee.

Nella tarda mattina stamattina la sottoscrizione del verbale di consegna della stazione marittima tra il dirigente regionale Dina Verrecchia, la Capitaneria di Porto e il dirigente della Autorità di sistema portuale Pietro Bianco. In merito c'era stato l'impulso dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone.

"Siamo qui a Termoli per proseguire l'attività della procedura demaniale che si concluderà con il trasferimento della stazione marittima dalla Regione, che è l'ente che ha costruito la struttura, all'autorità di sistema portuale. Sono in corso delle verifiche, all'esito delle quali poi si procederà alla trasmissione, al trasferimento del bene nell'attività gestionale di sistema portuale. I tempi devono essere necessariamente brevi perché la struttura deve essere resa operativa per consentire alle compagnie di entrare e svolgere le attività di biglietteria e per garantire l'esecuzione di quei servizi minimali per il traffico dei passeggeri.

Noi stamattina abbiamo anche fatto una riunione con gli operatori per cercare di ottimizzare i tempi, lavoriamo in sinergia con capitaneria, regione e comune".

