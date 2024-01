«Incarichi di elevata qualificazione», undici posizioni disegnate dalla Giunta

TERMOLI. Rendere più efficiente la macchina amministrativa, questo è uno degli obiettivi posti alla base del nuovo “Regolamento per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione” con il quale sono stati disciplinati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione e i criteri per la pesatura, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, con la Giunta comunale che deve individuare il numero delle elevate qualificazioni istituite.

Individuazione delle posizioni di elevata qualificazione da istituire dipende da una valutazione della struttura e delle esigenze dei vari Settori, effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti

a) complessità del Settore sotto il profilo strutturale, gestionale e di applicazione delle norme;

b) maggiore o minore eterogeneità degli ambiti materiali di competenza del Settore;

c) obiettivi di particolare valore strategico per l’Amministrazione assegnati al Settore al fine di assicurare una idonea gestione dei procedimenti in capo a ciascun settore e/o servizio.

L'amministrazione comunale ha tenuto conto della consistenza del personale dell’Ente, del programma politico-amministrativo da realizzare, degli obiettivi da conseguire risultanti dal Dup, della complessità delle competenze dei servizi, dell’organizzazione degli uffici e servizi. Sulla base dello stato attuale, la Giunta ha deciso di individuare 11 incarichi di elevata qualificazione da collocare nelle seguenti aree:

1) Segreteria Generale – Servizio 2 – Organi istituzionali – n. 1 incarico -

2) Segreteria Generale – Servizio 4 – Gestione Risorse Umane – n. 1 incarico -

3) Settore VIII - Polizia Municipale – n. 1 incarico -

4) Settore IV – LL.PP – Manutenzioni – n. 1 incarico -

5) Settore III – Programmazione, Gestione e Governo del Territorio – Servizio 1 SUE e Servizio 2

Programmazione e pianificazione – n. 1 incarico -

6) Settore III – Programmazione, Gestione e Governo del Territorio – Servizio 3 – Demanio e Servizio 4 –

Patrimonio – n. 1 incarico -

7) Settore VII – Assistenza alla persona – Cultura sport – Servizio 2 – Cultura, turismo e sport – n. 1 incarico.

Poi, vi sono incarichi di livello B.

Settore X – Avvocatura -

1) Servizio 1 - Servizio Legale – Avvocatura – n. 3 incarichi -

2) Servizio 2 – Giudice di Pace – n. 1 incarico.