Alloggi vuoti e famiglie senza casa, risponde lo Iacp

TERMOLI. Lo scorso 15 dicembre pubblicammo l’appello di un 40enne, Adamo Perazzelli, che a causa di uno sfratto rischia di finire in mezzo alla strada.

L’appello si articolava nella richiesta di mettere a disposizione gli alloggi Iacp sfitti e in merito il commissario dell’Istituto autonomo case popolari, Nicola Travaglini, a distanza di cinque settimane ha così replicato: «In merito ai recenti articoli di stampa relativi alla mancata assegnazione di presunti alloggi popolari potenzialmente liberi, questo istituto precisa quanto segue: “Va detto che per usufruire di un alloggio popolare non è sufficiente la sola richiesta al Comune di appartenenza; esiste, infatti, un bando emanato ogni due anni dallo stesso Comune, al quale il cittadino che possiede i requisiti previsti, partecipa formalmente. Dopo l’invio della documentazione richiesta (dunque solo dopo aver espletato in modo corretto quanto richiesto dai termini del bando di che trattasi) questa sarà esaminata da una commissione per l’eventuale attribuzione.

Si evidenzia, altresì, che i Comuni hanno la possibilità di utilizzare il 20 per cento degli alloggi disponibili per una eventuale emergenza abitativa, tuttavia anche in questo caso bisogna partecipare ad un formale bando ed essere inseriti nella pertinente graduatoria del Comune di residenza. Dunque, l’assegnazione è di competenza comunale, mentre la gestione contrattuale è dello Iacp. Chiaramente, dopo la fase del rilascio dell’alloggio, che comporta un iter burocratico ben disciplinato, c’è bisogno di un sopralluogo per valutare lo stato dell’immobile al momento dello sgombero, e quindi l’idoneità ad essere assegnato rapidamente laddove lo stato dei luoghi lo consenta. Pertanto, se effettivamente idoneo, questo Istituto lo pone nella disponibilità del Comune, che sempre sulla base del bando stilato, provvede ad assegnarlo attenendosi a diversi requisiti.

Analizzando da vicino la contingenza in esame, facente riferimento al Comune di Termoli, si precisa che nel 2023 lo Iacp ha messo a disposizione della città 7 alloggi: corre l’obbligo anche di chiarire che il suddetto Comune abbia sempre espletato in modo adeguato e celere le dinamiche amministrativo - burocratiche insorgenti dalla riassegnazione degli alloggi Iacp tuttavia è lampante che i lassi temporali previsti per ciascuna pratica siano diversi, a seconda di numerosi fattori. Questo, in prima battuta, perché ci sono alcuni immobili che necessitano di lavori di manutenzione da eseguire per garantire la legittima vivibilità all’utente successivo subentrante, che ha tutto il diritto di detenere un’abitazione salubre e decorosamente tenuta. Ad oggi, nel Comune di Termoli, gli unici alloggi liberi presenti a questo Istituto risultano essere esclusivamente quelli necessitanti di interventi edilizi e manutentivi considerevoli, a dispetto di quanto se ne dica tra “voci di paese” e chiacchiericci di sorta.

Si comprende perfettamente il disperato appello di chi ha la necessità impellente di un alloggio, specie laddove per indigenze economiche non si riesca a garantire a sé stessi ed alla propria famiglia quanto di basilarmente necessario, primo fra tutti un tetto sotto il quale vivere serenamente, tuttavia, con assoluta franchezza, si ribadisce che le case popolari non sono sufficienti a rispondere in modo pronto ed esaustivo alle numerose richieste di emergenza abitativa. Certo da parte dell’Istituto v’è il massimo impegno nel mettere a disposizione dei Comuni gli alloggi che man mano si liberano, ma preme l’obbligo di evidenziare che questi, numericamente, siano assai pochi rispetto alla domanda presente. Per il Comune di Termoli nell’anno 2023 gli sfratti eseguiti sono stati 8 e, si ribadisce, nel corso dell’anno sono stati riconsegnati 7 alloggi per nuove assegnazioni.

Altra cosa è sostenere che “per sentito dire” ci sono delle case libere, o che puntualmente a giugno si “affittano”: chi sostiene dette asserzioni dovrebbe segnalarlo fattivamente, non certo a mezzo di stampa locale, facendo si che il Comune e le autorità competenti ai controlli di pertinenza (in detto caso i Vigili Urbani) avviino quanto necessario alla formale verifica dell’effettiva presenza in dette abitazioni degli inquilini assegnatari. Ad ogni buon conto, al Comune di Termoli, viste le numerose richieste si è sempre data la massima attenzione, edificando un costruttivo confronto (continuo) con gli amministratori locali, in particolar modo con chi in modo scrupoloso si occupa delle politiche sociali.

Il “sentito dire”, piuttosto che il fomentare notizie non veritiere ed inattendibili, non erige alcun tipo di miglioramento per se stessi e per la collettività, mentre esacerba quanto dovrebbe invero essere un saldo legame tra utenti e autorità locali di tipo politico e burocratico, giacché solo un corretto lavoro basato sul rispetto dei ruoli può essere portatore di un fattivo rinvigorimento del legame tra cittadini ed istituzioni: con questo, si vuole in modo oltremodo rispettoso invitare gli utenti ad attenzionare in maniera corretta le autorità, per ottenere in tempi celeri quanto richiesto, laddove concretamente possibile».