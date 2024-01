Strada provinciale 13 e 124 di Montenero: al via i lavori in primavera

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, tramite un post sulla sua pagina Facebook, annuncia i lavori programmati nell'ambito del suo precedente mandato da consigliere in Provincia.

«Dopo gli interventi di rifacimento di alcune strade del centro abitato, sono stati infatti appaltati anche i due distinti progetti di manutenzione della S.P. 13 e della S.P. 124, che saranno realizzati entro questa primavera; gli importi dei lavori sono di € 216.000,00 + 149.000,00, con fondi della Protezione Civile per la S.P. 13 e di € 216.000,00 + 157.000,00, sempre con fondi della Protezione Civile per la S.P. 124- dichiara la Contucci- Entrambe le strade sono in condizioni critiche e ringrazio i nostri concittadini per la pazienza che hanno avuto finora e per quella che avranno fintanto che i lavori da eseguire non riporteranno queste vie di comunicazione in condizione di ordinaria percorribilità.

Inoltre la Provincia di Campobasso ha reso noto che il progetto di messa in sicurezza del ponte sul fiume Trigno, lungo la S.P. 55 che ci collega all’Abruzzo, per un importo di 250mila euro, è completo dei pareri e può essere anch’esso appaltato. Restano poi da progettare e appaltare gli interventi sulla la S.P. 13 per l'annualità 2024, per l'importo di € 270.000,00.

Ps: in foto e “in verde” gli interventi che restano da completare della programmazione»