Sfratti, disagi, violenze di genere e povertà: un numero verde per il Pronto intervento sociale

Pronto intervento sociale: la conferenza dell'Ats di Larino-Casa dei Diritti

LARINO. Il Pronto Intervento Sociale è un servizio gratuito diretto a tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, che si attiva per far fronte ad emergenze e urgenze sociali, non prevedibili, garantendo una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità, per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale.





Il numero verde è 800 661 501.

Al servizio si accede attraverso il numero verde dedicato, attivo dalle ore 20 alle ore 8 tutti i giorni, compresi i festivi e per il tramite di una centrale operativa Sociale–Cos, con sede presso gli uffici di Palazzo Ducale, 4^ Piano.





Servizio che ha visto la sinergia dell’Ats di Larino con la Casa dei Diritti, nuova convenzione illustrata stamani, nella sala della Biblioteca, intitolata a Bartolomeo Preziosi, nel Palazzo Ducale.

Illustrata la rete associativa in partenariato con Casa dei diritti, che collaborerà nello svolgimento del servizio in tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. Hanno partecipato il sindaco del Comune di Larino e presidente della Provincia di Campobasso Giuseppe Puchetti, la presidente dell’Ambito Territoriale sociale di zona di Larino, Graziella Vizzarri; la coordinatrice dell’Ats, Eloisa Arcano e la presidente dell’Associazione Casa dei diritti, Laura Venittelli. Non solo, c’erano i rappresentanti di tutte le associazioni che fanno parte della rete, come Caritas, Croce Rossa di Termoli e Campobasso, l’Istituto Gesù e Maria, l’Auser, ForMare, Il Muro invisibile di Rotello, e non solo.

I Comuni associati sono: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi.