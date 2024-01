Il Servizio Civile all’estero con InFormare

GUGLIONESI. L’Associazione InFormare, oltre alla possibilità di avviare 76 operatori volontari da impiegare in dieci progetti di Servizio Civile Universale in Italia previsti nel bando pubblicato con scadenza il prossimo 15 febbraio alle ore 14, offre a 4 giovani di vivere l’esperienza di Servizio Civile all’estero che permette di acquisire competenze e vivere un’esperienza di servizio nella solidarietà internazionale, crescita personale e professionale.

È l’unico Ente regionale a cogliere questo traguardo che è frutto in questi anni di un incessante lavoro di potenziamento della struttura associativa con adeguate professionalità, di risorse impiegate nella formazione continua e nella costruzione di reti con altri soggetti che operano nel settore del Servizio Civile Universale.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione "Organizata Shqiptare e Dhuruesve Vullnetare te” – Gjakut” di Tirana e all’accreditamento di una sede estera, il progetto “Arbereshe …. nel sangue”, che fa parte del Programma di intervento “Ponti di solidarietà” di cui l’Associazione InFormare è Titolare in coprogrammazione con la Provincia di Foggia, è stata ammesso al finanziamento. Gli obiettivi previsti dal progetto, oltre ad assicurare l’autosufficienza di sangue in Albania, mirano al coinvolgimento di fasce di donatori che, secondo i dati raccolti dalla sede di Tirana, praticano in numero irrisorio il gesto della donazione di sangue.

La permanenza dei quattro operatori volontari a Tirana sarà di 10 mesi poiché i primi due mesi saranno dedicati in loco alla formazione generale e quella specifica.

È prevista una indennità giornaliera di €. 15,00, in aggiunta all’assegno mensile di € 507,30, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all’estero oltre alla fornitura del vitto e dell’alloggio. Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia a Tirana di inizio e fine progetto e per un viaggio di andata e ritorno intermedio sono a carico dell’Associazione InFormare.

Si ricorda che Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche e che a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

Infine al termine del progetto verrà rilasciata la certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013 dalla Università agli Studi della Basilicata.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Per ulteriori informazioni occorre consultare il sito Internet: www.assinformare.org oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@assinformare.org oppure telefonare al seguente numero di cellulare: 338 858 1337.