Strisce pedonali e illuminazione pubblica, «C'è molto da migliorare in città»

TERMOLI. Un 69enne è stato investito ieri, mercoledì 24 gennaio, intorno alle 18.30 a Termoli, in viale San Francesco.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il 69enne nel Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, distante poche decine di metri dal luogo dell'impatto.

A tal proposito, un nostro affezionato lettore, Mariano Gallanti, ha deciso di fare una riflessione.

«Ieri sera ero proprio nella zona dove è avvenuto l’incidente, e l’ho visto in diretta. Il problema di alcune zone di Termoli è la poca illuminazione da parte dei lampioni all'altezza delle strisce pedonali e la mancanza di queste ultime che, il più delle volte, risultano cancellate.

È una mancanza a cui l’amministrazione e gli assessori dovrebbero prendere provvedimenti. Poco distante dal luogo dell’incidente, di fronte alla statua di Padre Pio, ci sono le strisce pedonali, ma in piena curva. Ci vuole niente, con i tanti che corrono sulle strade, a esser investiti.

La sera, quando mi faccio qualche passeggiata, e devo attraversare, devo usare la torcia del telefono per avvertire agli automobilisti della mia presenza. Credo ci sia molto da riflettere su queste mancanze».

Ulteriore sollecitazione proviene dal dottor Leonardo Cuccia: «Sarebbe una buona iniziativa se si incrementassero le strisce pedonali con relativi dossi (unico sistema per ridurre la velocità!): sono indispensabili in viale San Francesco e in via Ischia, nei pressi del PalaSabetta, e forse chissà in quanti altri posti; grazie e buon lavoro!»