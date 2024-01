A scuola di umanità: immagini per guardare oltre... il Giorno della Memoria

Per non dimenticare ven 26 gennaio 2024

Giorno della Memoria: l'intervista a padre Enzo Ronzitti

TERMOLI. "Per non dimenticare": quante volte questo concetto viene ribadito nelle più innumerevoli occasioni, ma ce n'è una, quella del Giorno della Memoria, che probabilmente le rappresenta tutti.





È un mese di gennaio strano, quello che stiamo vivendo, poiché le atrocità commesse nel Medio Oriente hanno risvegliato sentimenti antisemiti nel mondo, anche se paradossalmente il primo vile atto di aggressione a subirlo è stato proprio lo Stato di Israele.

Sinceramente, avremmo atteso un avvicinamento al 27 gennaio con ben altra evidenza, ma l'attualità strangola anche la storia.





Non si perde d'animo chi, però, come l'istituto comprensivo Achille Pace e padre Enzo Ronzitti, vuol tenere questo filo nella memoria senza spezzarlo o reciderlo. Per fare memoria della Shoah quest'anno la Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Achille Pace di Termoli ospita la mostra fotografica "Immagini per guardare oltre - A scuola di umanità" a cura di Padre Enzo Ronzitti con foto di Costanzo Battista. Sarà possibile visitare la mostra nei giorni ed orari indicati nella locandina. Per le scuole è necessaria la prenotazione.

La mostra è stata inaugurata ieri mattina.

