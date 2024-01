In Consiglio approdano Imu, lavori pubblici e bilancio di previsione

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato l’assise civica per il giorno 30-01-2024 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 31-01-2024 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. SECONDA VARIAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (ANNUALITA' 2023/2024) - APPROVAZIONE (RIF. DGC. N. 147/2023)

2. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA E NELLE ZONE P.I.P. (EX ART.31, COMMI 47, 48 ,49BIS DELLA LEGGE 448/1998 E SS.MM. E II. - ART. 11 DELLA LEGGE N. 273/2002) E AFFRANCAZIONE DAI VINCOLI CONVENZIONALI, IN ATTUAZIONE ALLE MODIFICHE LEGISLATIVE INTRODOTTE DALL'ART. 22 BIS DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 E DALL'ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 51 DEL 20 MAGGIO 2022

3. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2024.

4. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026, ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE.

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

6. REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO DI ANZIANI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTA' IN STRUTTURE ASSISTENZIALI - SOCIO SANITARIE – RIABILITATIVE

7. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE DI EDILIZIA SOCIALE, CON ANNESSI SERVIZI, AI SENSI DELL' ART. 6 – L.R. 30/09 E SMI, COSTITUITO DA N. 3 FABBRICATI, SU TERRENO SITO IN TERMOLI ALLA C. DA MUCCHIETTI /VIA SANT'ELENA - RICHIEDENTE: STORTO ERNESTO - PROPOSTA ACQUISIZIONE GRATUITA AREE AL PATRIMONIO COMUNALE.

8. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022.

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, PROT. N. 74353 DEL 14.11.2023, AVENTE AD OGGETTO: EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

10. MOZIONE PROT. N. 78082 DEL 28.11.2023, AVENTE AD OGGETTO: TERMOLI CITTA' UNIVERSITARIA - RAFFORZAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERMOLI.

11. MOZIONE PROT. N. 78801 DEL 01.12.2023, AVENTE AD OGGETTO: ACCESSO AI FONDI SANITARI DEL PNRR DA DESTINARE AL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'OSPEDALE SAN TIMOTEO DI TERMOLI.

12. MOZIONE PROT. N. 78817 DEL 01.12.2023, AVENTE AD OGGETTO: RIAPERTURA CENTRO SOCIALE DIFESA GRANDE.

13. MOZIONE PROT. N. 83716 DEL 29.12.2023, AVENTE AD OGGETTO: MANCANZA DI CONTROLLI E PROVVEDIMENTI PER PARCHEGGI " SELVAGGI " E SOSTE VIETATE.