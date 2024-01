«Contrastare l'odio attraverso una responsabilità collettiva»

TERMOLI. Anche quest’anno la Giornata della Memoria dovrà indurre ad attente riflessioni affinché le nuove generazioni riescano a percepire quel che realmente accadde in quel contesto storico che a distanza di anni fa ancora molto discutere per la crudeltà degli eventi che si susseguirono.

Contrastare l’odio attraverso una responsabilità collettiva che deve coinvolgere tutti, questo il messaggio che ha inteso lanciare l’assessore alla Cultura del Comune di Termoli Michele Barile per ribadire l’inviolabilità dei diritti umani e la salvaguardia della persona.

“La Giornata della Memoria- ha spiegato l’assessore Michele Barile - è un richiamo costante alla responsabilità collettiva nel contrastare l’odio, la discriminazione e l’estremismo. Le istituzioni politiche e scolastiche hanno il compito di promuovere la consapevolezza storica per contrastare l’ignoranza e tradurre l’insegnamento di quest’ultima, in azioni concrete per prevenire discriminazione e violenza”.