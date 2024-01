Riunito il comitato di quartiere a San Pietro

TERMOLI. «Aspettando Godot». Non sono molto fiduciosi i componenti del comitato di quartiere di San Pietro, che si sono riuniti in formazione allargata.

«All’ordine del giorno la denuncia dei disservizi e dei problemi che quotidianamente residenti e non residenti devono affrontare. I partecipanti, nell’ambito di un confronto-dibattito serrato, hanno sottolineato come i disservizi già segnali , salvo rari casi, non sono stati risolti e investono lo stato dell’arredo urbano, della viabilità, della segnaletica, orizzontale e verticale, della pubblica illuminazione, della sicurezza e dell’igiene pubblica. Il Comitato ha deciso che, in questa fase, perseguirà nell’opera di denuncia dei problemi, in attesa di interventi concreti e risolutivi, per evitare che il quartiere continui ad apparire per quello che effettivamente è: un “quartiere abbandonato”. Dunque l’attesa continua e, parafrasando Beckett, si potrebbe dire “Aspettando Godot”», riferisce il direttivo.