«L'indifferenza porta violenza, la diversità ricchezza»

GUGLIONESI. Due messaggi ed un volto, per non dimenticare. Così l'amministrazione comunale di Guglionesi intende onorare "La Giornata della Memoria" e invitare i propri concittadini stimolandone la riflessione verso temi, purtroppo ancora di attualità, quali discriminazione e razzismo.

"L' indifferenza porta alla violenza, perché l'indifferenza è già violenza" e " Siate sempre come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati" questi i messaggi, simbolicamente suggeriti dalla nostra concittadina onoraria, senatrice Liliana Segre, una delle ultime e grandi testimoni viventi e attive dell'Olocausto, pagina tra le più drammatiche nella storia del XX secolo. Deportata in tenera età, partendo dal Binario 21, unitamente alla sua famiglia, verso il campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz, perse in breve tempo prima il padre e poi i nonni nelle camere a gas naziste e, dopo aver vissuto sulla propria pelle la terribile esperienza della Shoah, tra lavori forzati e umiliazioni disumane, riuscì a trovare la libertà nel 1945 liberata dalle truppe sovietiche.

Eletta nel 2018 senatrice a vita dal presidente Mattarella, dopo un lunghissimo periodo di silenzio si deve a lei, al suo esempio, alla sua testimonianza ed al suo impegno quotidiano se oggi la memoria di quel genocidio, come di altri, resta forte e vigile, perché simili eventi non abbiano a ripetersi, Mai. L'indifferenza porta violenza, la diversità ricchezza.

Galleria fotografica