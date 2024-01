Delizie in cucina: fantasia sull'ottovolante, il gruppo social compie 4 anni

BASSO MOLISE. Delizie in cucina, sono trascorsi quattro anni dal varo del gruppo Facebook e ormai le otto protagoniste sono diventate una "Delifamiglia".

Il lavoro di gruppo è diventato uno dei pilastri.

In un periodo "poco bello" in piena pandemia, nasce Delizie in cucina, un gruppo capitanato da 8 ragazze, che neanche si conoscono, hanno intrapreso un percorso di unione, solidarietà, intrattenimento e divertimento, per essere parte di un gruppo affiatato, condividendo ricette, pietanze create nelle mura di casa e contest con premi;

Tuttavia interagendo ai dubbi e perplessità di ogni membro, trovando una motivazione a non sentirsi mai soli, e riuscire anche si, a sdrammatizzare.

Oggi, Tiziana, Tonia, Giustina, Tatiana, Jessica, Mary, Marianna e Lucia affermano che, "è fondamentale sapere come gestire un team per mantenerlo coeso e produttivo! E noi abbiamo costruito una squadra perfetta"

Ciascuno con la propria testimonianza, la propria storia. Ognuno con il desiderio di condividere la propria giornata, mostrandoci le proprie vivande e con la voglia di regalarci un pezzetto di sé, raccontandosi.

Non immaginate la felicità che proviamo nel leggervi: anche solo due righe di commento su Facebook... anche solo un cuoricino inviatoci come reaction ad un nostro post... come a dire "Ehi, ci sono anch'io. Voglio essere parte di questo meraviglioso capitolo". Grazie!

Auguri Delizie in cucina!

To be continued...