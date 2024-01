«Ancora oggi nei luoghi dell’orrore si respira l’odore acre della morte e della tristezza»

TERMOLI. Oggi, sabato 27 gennaio 2024, si celebra il Giorno della Memoria, istituto dal Parlamento con legge n° 211 del 20 luglio 2000.

Le giornate celebrative sono il simbolo di una riflessione che deve durare tutto l’anno. In particolare, il Giorno della Memoria ci ricorda come non occorra mai abbassare la guardia di fronte alle guerre e alle violenze, perché soltanto ripercorrendo la storia possiamo contribuire a evitare il ritorno di quei tragici eventi che hanno caratterizzato i decenni passati.

La Shoah non potrà mai essere cancellata e, nel corso degli anni, le storie raccontate da chi ha vissuto l’orrore dei campi di concentramento e dei loro familiari hanno contribuito a rammentare alle giovani generazioni quell’orrore che resterà una delle macchie indelebili della storia dell’umanità.

L’Inferno della Shoah non risparmiò nessuno: uomini, donne, bambini, adolescenti, adulti e anziani.

Ancora oggi entrando nei luoghi dell’orrore si respira l’odore acre della morte e della tristezza.

Oggigiorno possiamo fare tanto e pensiamo alle giovani generazioni verso i quali abbiamo il dovere morale e civico di spiegar loro la storia, per indirizzare i nostri giovani sulla strada verso i valori della libertà, della pace e della tolleranza.

Da un po’ di tempo, quotidianamente, ascoltiamo e leggiamo di notizie relative a guerre e massacri, in cui le vittime sono sempre gli innocenti, spesso donne e bambini coinvolti in stragi che si potrebbero evitare col dialogo e col buonsenso.

Per questo motivo, non bisogna mai dare per scontato il valore della convivenza pacifica con la speranza che il presente e il futuro possano cancellare i venti di guerra.

On. Elisabetta Lancellotta

Sen. Costanzo Della Porta