Corecom Molise: le potenzialità al servizio degli utenti

CAMPOBASSO. All’interno del sito del Corecom Molise è stato inserito un video promozionale sulle attività del Comitato regionale delle Comunicazioni del Molise, l’appendice regionale dell’Agcom.

Dura 63 secondi e descrive le attività, tutte gratuite che svolge la struttura regionale di via Colitto a Campobasso: dalle conciliazioni, agli obblighi di programmazione radio televisiva, ai sondaggi, alla rettifica, alle definizioni, alla media educational, insomma, una panoramica utile per coloro, specie anziani e minori, che non conoscendone le potenzialità, vagano alla ricerca di una istituzione che ne tuteli i diritti, senza sborsare un centesimo.

Il Corecom sottolinea quanto sia importante fare rete.