«Il soldi del Pnrr per coprire il fabbisogno di personale al San Timoteo»

TERMOLI. Sarà discussi martedì sera in Consiglio comunale la mozione del consigliere di minoranza Andrea Piero Capecce, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, ma non iscritto alla compagine pentastellata. Capecce sin dallo scorso primo dicembre aveva presentato questo atto che punta a far leva sul Pnrr per il soddisfacimento di bisogno del personale. Vista la data di presentazione di questa proposta, dunque, Capecce ci aveva comunque visto bene.

L’esponente di opposizione illustra che «Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un piano strategico di investimenti pubblici elaborato a livello comunitario che mira a rafforzare l'economia e ad affrontare le negative conseguenze economiche, sociali e sanitarie provocate dalle restrizioni anti Covid-19. Constatato che, una delle priorità del piano di ripresa è il settore della sanità, con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi sanitari, potenziare le strutture ospedaliere e garantire la protezione sanitaria degli individui.

Nel dettaglio, il Pnrr ha destinato alla Missione Salute circa € 15,63 miliardi per sostenere importanti riforme e investimenti a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale, da realizzare entro il 2026. Considerato che, l'Ospedale cittadino ricopre un ruolo fondamentale nel garantire assistenza sanitaria di qualità a tutti i residenti del nostro comune e dei paesi limitrofi del Basso Molise. Preso atto delle criticità presenti presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli (in primis della carenza di personale nei reparti e servizi di Pronto soccorso, Cardiologia interventistica, Anestesia e Rianimazione, Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Radiologia, Nefrologia e Dialisi, Otorino, Oculistica), che ne limitano la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione.

Preso atto della responsabilità della Giunta Comunale nel promuovere il benessere e la salute dei cittadini. Premesso, constatato, considerato e preso atto di quanto sopra, si chiede mozione al Consiglio: al fine di impegnare la Giunta Comunale, affinché questa si coordini con la Giunta Regionale e con i vertici istituzionali dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per l’elaborazione di un piano operativo specifico rivolto a sostenere attivamente l’Ospedale San Timoteo di Termoli nell'accesso ai fondi sanitari del Pnrr, fornendo supporto amministrativo e tecnico per la compilazione delle richieste di finanziamento da destinare al fabbisogno di personale dell’ospedale, favorendo, anche per mezzo di conferenze servizi a tema, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva degli operatori del settore sanitario cittadino».