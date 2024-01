Parte il percorso assembleare di "Una luce per ..."

Non lasciamoli soli

Non lasciamoli soli dom 28 gennaio 2024

TERMOLI. L'associazione Faced-Città invisibile rilancia il tema dei senza dimora, che domani vedrà una nuova assemblea pubblica, a due mesi dalla tragedia di Pozzo Dolce.

«Domani iniziamo il percorso assembleare di "Una luce per ...". Uno spazio, che immaginiamo permanente (ogni 29 del mese) e itinerante (per varie zone della città), in cui ci proponiamo di:

- capire meglio, insieme, cosa vuol dire essere senza dimora;

- ascoltare e dare voce alla sofferenza e al disagio;

- organizzarci e cercare buone soluzioni per contrastare la povertà.

Ci vediamo alle 18.30 nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio per poi spostarci nei locali per l'assemblea!»