"Ampliate i vostri orizzonti", l'esperienza di Ilaria in Germania

PETACCIATO. Professionalita' che sono costrette a emigrare e si sa bene quante ne occorrerebbero nella sanita' molisana. La storia di oggi e' della 31enne petacciatese Ilaria. "Volevo condividere con voi una gioia, ma anche un riflessione. Sono una ragazza molisana laureata in tecniche di laboratorio biomedico nel 2015. Nel 2016 ho deciso di trasferirmi in Germania per lavoro. In realtà ero partita solo per fare esperienza, ma alla fine ci sono rimasta. Lavoro in un laboratorio di anatomia patologica (ero partita da meno di zero con il tedesco) e da questo mese sono diventata ufficialmente vice capo dei tecnici. Questo per dire che non è vero che i ragazzi di oggi non hanno voglia di fare nulla, è che in Italia il crescere professionalmente, soprattutto se così giovani, non è possibile. Devi sperare di superare un concorso, di andare a lavorare dove vogliono loro, nel laboratorio che dicono loro. In Germania mi sono sentita da subito integrata a livello lavorativo, mai fatta sentire una straniera e il fatto che sono stata promossa a vice capo dice tutto. Quindi spero che i ragazzi che si stanno per laureare non perdono la speranza di avere un futuro lavorativo. Devono semplicemente ampliare i loro orizzonti".