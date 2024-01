"Tutti insieme per un ambiente pulito"

CAMPOMARINO LIDO. Una giornata di unione e impegno ha caratterizzato il coinvolgente evento di pulizia, promosso con passione da Iulia Romano, referente di Campomarino, e con il prezioso supporto di Manuela Ciccarone, referente di Termoli, entrambe instancabili sostenitrici dell'iniziativa Plastic Free Onlus.

Durante l'evento Clean Up, sono stati raccolti una grande quantità di rifiuti, suddivisi in 16 sacchi, mettendo in evidenza un preoccupante accumulo di bottiglie di vetro. Ancora più sconcertante è stato scoprire sacchi della spazzatura abbandonati nella pineta, un gesto davvero deplorevole che arreca danni significativi al nostro amato ambiente. In soli 2 ore di pulizia ambientale, abbiamo rimosso complessivamente 150 kg di vetro e 50 kg di indifferenziato, dimostrando l'urgenza di una maggiore sensibilizzazione e di un autentico cambiamento di comportamento.

Tra gli oggetti abbandonati, si sono notati flaconi di acetone, cialde del caffè, piatti e bicchieri di plastica, buste delle merendine, cicche di sigarette, tappi di sughero, metallo e plastica, lattine, salviette, fazzoletti, pacchetti di sigarette e cibo. Questo scenario sottolinea l'urgente necessità di sensibilizzazione e di un autentico cambiamento di comportamento.

L'assessore dell'Ambiente, Anna Pollace, ha dimostrato il suo impegno costante partecipando attivamente a tutti i nostri eventi di pulizia ambientale. La sua presenza rappresenta una collaborazione fondamentale, trasmettendo a tutti i cittadini l'amore e la cura per il nostro prezioso ambiente.

Nonostante i risultati ottenuti durante l'evento, non possiamo ignorare la presenza diffusa di mozziconi di sigaretta e pacchetti abbandonati, rifiuti che comportano danni significativi all'ambiente, agli animali e alla salute delle persone. Invitiamo calorosamente tutti i cittadini a unirsi a noi nelle future operazioni di pulizia, contribuendo così a sensibilizzare sempre più persone sulla corretta gestione dei rifiuti.

È essenziale ricordare che i rifiuti che raccogliamo hanno un impatto non solo sull'ambiente ma anche su di noi. La presenza di microplastica nel sangue e in altri tessuti rappresenta una minaccia per la nostra salute. Plastic Free Onlus continua a promuovere la consapevolezza su questi problemi, incoraggiando tutti a unirsi alla causa e partecipare alle nostre iniziative.

Per chi desidera unirsi a noi nella lotta contro l'inquinamento da plastica e contribuire a un ambiente più sano, visitate plasticfreeonlus.it/aderisci e inviate la vostra candidatura. Ogni gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza.

