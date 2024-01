"Un paese felice": incontro con Carmine Abate sulle minoranze linguistiche

TERMOLI. Nell'ambito degli incontri organizzati dall’Associazione Kamastra e Sportelli linguistici del Molise sul tema delle Minoranze Linguistiche, con la collaborazione della sezione Fidapa di Termoli e di altre Associazioni come la Casa del Libro, Molise Wow, la libreria Fahrenheit e i comuni di minoranza linguistica abbiamo promosso l'incontro con lo scrittore arbëresh Carmine Abate.

Amico e compagno di viaggio e di avventure, Carmine Abate, ospite recente di Rai 2 Cultura e di altri importanti appuntamenti televisivi, ci parlerà del suo ultimo romanzo, "Un paese felice", edito da Mondadori.

Noto per avere inserito nei suoi romanzi personaggi ma soprattutto parole e frasi del lessico arbëresh, Abate, già premio Campiello e oggetto di numerosi altri riconoscimenti, deve il suo successo alla prosa semplice, al periodare scorrevole e ai temi delle sue esperienze di vita. Torna in Molise e a Termoli, in particolare, il prossimo 31 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Museo Stephanus in Piazza Duomo.