«È ora di agire e ripristinare il diritto alla salute dei bambini»

MONTENERO DI BISACCIA. «Nella nostra comunità, la mancanza di un altro pediatra sta gettando un'ombra oscura sul benessere dei nostri bambini. Il Coordinamento alza di nuovo la voce di protesta contro un sistema che sembra aver immobilizzato qualsiasi azione concreta da parte delle istituzioni». Così tramite la loro pagina Facebook, il Coordinamento bambini Montenero.

«Nel nostro piccolo paese, il diritto fondamentale alla salute dei nostri figli è messo in discussione- continuano- Non possiamo più accettare passivamente l'inerzia delle istituzioni che, nonostante le promesse, non riescono a garantire un servizio essenziale come la pediatria. I genitori sono costretti a viaggiare chilometri per cercare cure a pagamento adeguate per i loro bambini, intasare i medici di base e il pronto soccorso.

Il Coordinamento, i genitori di Montenero e tutti i cittadini esigono una risposta immediata e un impegno concreto da parte delle autorità locali e nazionali. I nostri bambini non possono aspettare indeterminatamente mentre le promesse si perdono nel vuoto. È ora di agire e ripristinare il diritto alla salute dei nostri cittadini più giovani.

Non possiamo accettare una sanità immobilizzata, incapace di rispondere alle esigenze di base della popolazione. Chiediamo trasparenza sulle cause di questa mancanza e soluzioni immediate per garantire la presenza di un pediatra nel nostro paese. La salute dei bambini non può essere sacrificata sull'altare della burocrazia e della negligenza.

Unisciti a noi nel sollevare la voce contro questa emergenza sanitaria ignorata. Chiediamo giustizia per i nostri bambini e un impegno concreto da parte delle istituzioni a garantire un futuro sano e promettente per la nostra comunità».