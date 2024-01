Agricoltori in trincea, le proposte dopo le proteste

TERMOLI. Reduci dai due giorni di protesta e dall’incontro con l’assessore regionale Salvatore Micone, il Movimento agricolo molisano e il comitato allevatori di Isernia, da sempre a braccetto negli ultimi anni nella vertenza del comparto primario, hanno indirizzato una missiva al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al prefetto di Campobasso, al presidente della Giunta regionale Roberti e allo stesso assessore all’Agricoltura Micone.

«La protesta di questi giorni al fine di tutelare e garantire redditi accettabili e dignitosi per gli addetti e le loro famiglie ci vede richiedere modifica e revisione della Pac con misure maggiormente applicabili alla nostra realtà territoriale sburocratizzazione delle pratiche amministrative con maggiore chiarezza e semplificazione nella pubblicazione di bandi chiari riguardo i criteri di ammissibilità per ridurre i margini di discrezionalità contrarietà totale alle farine di insetti e cibo sintetico.

Reintroduzione dell’esenzione ai fini Irpef dei redditi dei terreni agricoli riduzione del prezzo del gasolio agricolo con riduzione delle accise maggiore attenzione alle aree regionali interne/comunità montane svantaggiate; modifica della legge 157/92 (fauna selvatica), maggiore sostegno alla zootecnia, per questo proponiamo anticipi PAC e agro-ambientali gestiti dalla regione liquidati nel mese di luglio, eventuali danni da calamità siano gestiti con tempestività i sopralluoghi ed erogazione degli eventuali danni, destinare solo terreni marginali ai fini energetici, contenimento fauna selvatica e migliore controllo tecnico per la stima del danno alle colture agrarie, risarcimento danni da peronospora sui vigneti, “deroga” sulla PAC in applicazione regionale per quanto riguarda il 4% dei terreni lasciati incolti, controllo sul grano estero rivenduto come grano nazionalizzato, tutela del mercato del grano duro nazionale, inserire minima lavorazione e semina su sodo con allargamento alle comunità montane/misure compensative su queste pratiche di lavorazione, consorzi di bonifica, tempestività nella gestione dei risarcimenti da calamità naturali, pagamento in tempi celeri dei bandi relativi alle misure Biologico e integrato, revisione delle aree sottoposte al pagamento dei tributi ai consorzi di bonifica e richiesta di migliori interventi riguardo viabilità e bonifica da parte di tale ente».