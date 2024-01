Elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, parte il ricorso straordinario al Capo dello Stato

GUGLIONESI. Il comune di Guglionesi persegue gli obiettivi di tutela del proprio territorio, della salute dei propri cittadini e dell’ambiente.

Ipotizzato e lungamente ponderato da settimane grazie anche all’impegno dei comitati “I Discoli del Sinarca” e “Per la Tutela del Territorio” nonché di numerosi cittadini, il ricorso alla Presidenza della Repubblica contro il Decreto VIA di compatibilità ambientale del progetto “Elettrodotto a 380 kV Gissi – Larino – Foggia” è adesso realtà.

La Deliberazione di Giunta Comunale del 22/01/2024 n. 6 (in allegato) dando seguito ai risultati della Commissione di studio istituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2022, recante “Consiglio Comunale straordinario e monotematico per l’Istituzione di una Commissione Consigliare di Studio e Consulenze a norma dell’art. 14 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale al fine di analizzare e studiare le diverse problematiche ambientali, territoriali e sociali relative alla realizzazione dell’Elettrodotto 380 kV doppia terna “Gissi – Larino – Foggia”, nella parte dell’opera che attraversa il territorio comunale di Guglionesi”, dai quali emerge “come la realizzazione dell’opera comporta inevitabilmente danni al territorio con conseguenze di tipo economico, produttivo, visivo-percettivo, ambientali e di salute. Tematiche che già nel 2012 dovevano essere affrontate e portate a conoscenza della cittadinanza prima di addivenire all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa e il contenuto della convenzione con Terna”, autorizza/incarica l’Avv. Rita MATTICOLI con Studio Legale in ISERNIA a ricorrere alla Presidenza della Repubblica contro il Decreto V.I.A. n. 411 del 08/09/2023 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica “MASE” Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto: Elettrodotto a 380 kV in doppia terna “Gissi – Larino – Foggia” ed opere connesse, presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A.

E’ parere del sottoscritto che tutti i Comuni, interessati dalla costruzione sui loro territori di detrattori ambientali “impianti ad elevato impatto ambientale”, a tutela del proprio territorio, della salute dei propri cittadini e dell’ambiente, per meglio addivenire alla ratifica dell’eventuale protocollo d’intesa con la società proponente, devono istituire Commissioni Tecniche imparziali come quella istituita dal Comune di Guglionesi nel febbraio 2022 con la quale si è arrivati a presentare il suddetto ricorso alla Presidenza della Repubblica contro l’assurdo Decreto V.I.A. n. 411 del 08/09/2023 emesso dal MASE dopo 11 anni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione 05/11/2012.