Trasporto pubblico molisano, a confronto sindacati e Roberti

CAMPOBASSO. È da poco terminato l'incontro tra il Presidente della regione Molise e la Uil Trasporti Molise a fronte della Procedura di Raffreddamento aperta dalla UIL, per discutere delle problematiche afferenti il servizio di trasporto pubblico molisano.

Dopo ampia discussione evidenziate tutte le criticità che da oltre 10 anni affliggono il settore, e mai risolte, come ad esempio il mancato rinnovo del contratto integrativo di settore, da oltre 20 anni.

Si è affrontato il problema della mancanza di una data certa nell'erogazione degli stipendi al personale, che ha generato negli ultimi 10 anni una elavata conflittualità che da sempre vede contrapposte imprese e lavoratori.

Per le questioni affrontate il Presidente ha mostrato ampia disponibilità ad affrontare le problematiche esposte dalla UIL, impegnandosi a riconvocarci in tempi brevi un tavolo tecnico tra regione, UIL e aziende. Obiettivo della UIL Trasporti è quello di avviare un percorso virtuoso e costruttivo, in favore dei lavoratori, che superi i contenziosi con le aziende e apra una nuova stagione di corrette relazioni sindacali tra gli attori del trasporto pubblico locale. Tutto ciò in previsione delle nuove regole che caratterizzeranno il futuro Bando di gara.

In considerazione dell’annuncio fatto dal Presidente a margine, deIl’incontro il quale ci ha informato che prima dell'estate verrà pubblicato il bando di gara in un unico lotto per il Tpl molisano.