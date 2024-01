Accoglienza turistica, le frontiere dell'animazione

Salvatore Belcaro all'istituto Albeghiero: l'accoglienza turistica

TERMOLI. È stato presentato presso l’istituto alberghiero Federico di Svevia di Termoli, l’interessante corso di formazione “Onestaff. L’animazione con il sorriso” con la partecipazione del bravo e simpatico Salvatore Belcaro detto “Siberia” che è uno dei pilastri di questa associazione.

Lunedì e martedì “Siberia”, assieme alle docenti del Federico di Svevia Alessandra Cafiero, Eliana Pasquale e Lucia Di Petta, ha parlato agli studenti degli ultimi anni che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro e in questo caso nel settore accoglienza e dell’animazione turistica. L’accoglienza e l’approccio con gli utenti sono alla base di tutto, e bisogna ricordare che un buon inizio getta le basi per una buonissima continuazione del rapporto di lavoro e amicizia.

Un ringraziamento alla dirigente e Ettorina Tribò che ha permesso con entusiasmo il corso di OneStaff, che vuole dare idee e possibilità di una buona scelta lavorativa post diploma.