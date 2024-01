Licei quadriennali e del Made in Italy: "le nuove opportunità per i giovani"

Licei quadriennali: l'intervista alla direttrice dell'Usr Molise, Maricetta Chimisso

CAMPOBASSO. Sono stati presentati nella mattinata di lunedì 29 gennaio, presso l'ufficio scolastico regionale, nella sala Calandrella, i nuovi licei Made in Italy e tecnologico-professionali.

Due i licei del “Made in Italy” in Molise, rispettivamente a Montenero di Bisaccia all’istituto omnicomprensivo e a Bojano, e tre percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale: all’Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, al "Fermi-Mattei" di Isernia, e al polo scolastico paritario "San Pietro Celestino” di Isernia.

Le offerte formative sono state presentate dalla direttrice dell'Ufficio Scolastico regionale per il Molise Maria Chimisso. Presenti i dirigenti scolastici delle scuole interessate che hanno illustrato le opportunità legate ai nuovi percorsi. Le iscrizioni si potranno effettuare fino al prossimo 10 febbraio per l'anno scolastico 2024-2025.

«Finalmente ci rimettiamo in carreggiata- ha dichiarato la Chimisso- noi non dobbiamo guardare a ciò che era ma a ciò che sarà. Quindi, alle opportunità offerte per un paese che bisogno di investire nei giovani proprio per i nostri giovani»