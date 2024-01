Il futuro a portata di mano, l'accoglienza speciale all'istituto Alberghiero

L'accoglienza speciale all'istituto Alberghiero: intervista alla dirigente Ettorina Tribò

TERMOLI. Innovazione e formazione nella continuità. Aspetti che si fondono e si integrano alla perfezione all’istituto alberghiero Federico II di Termoli, affidato da alcuni mesi alla sapiente guida della dirigente Ettorina Tribò, che vanta un lungo excursus in via Foce dell’Angelo.

Il settore turistico e della ristorazione rappresenta uno sbocco professionale certo e questo nelle scelte di chi deve guardare al proprio futuro conta eccome.

Tanti i ragazzi che sabato scorso si sono recati in visita all’Open day, secondo dei due appuntamenti previsti. Occasione in cui abbiamo proprio dialogato con la dirigente Tribò, che ha messo a fuoco le chance derivanti dal nuovo corso quadriennale. All’Istituto Alberghiero di Termoli, infatti, sarà possibile ottenere il diploma in quattro anni a partire dal prossimo anno scolastico.

Un nuovo corso di studi dedicato a chi vuole lavorare nel turismo, marketing, accoglienza e valorizzazione dell’enogastronomia e del territorio.

Al termine dei quattro anni gli studenti conseguiranno il diploma e potranno proseguire gli studi all’Università o presso gli Its.

In particolare l'istituto ha sottoscritto un accordo con l’Its Demos Academy che consentirà agli studenti di conseguire il titolo di “Tecnico per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”.

L’UniMol riconoscerà agli studenti provenienti dall’Istituto Alberghiero di Termoli i crediti formativi acquisiti in seno all’Its Academy.

Inoltre gli studenti già dal secondo anno parteciperanno ad attività di Pcto presso aziende presenti sul territorio locale e successivamente a stage residenziali come già avviene nelle migliori strutture alberghiere della Valle d’Aosta.

Sono previsti percorsi formativi all’estero con i progetti Erasmus+ e la rete europea delle scuole alberghiere Aeht.

Per tre ore, alunni della terza media, in procinto di pre-iscriversi alle superiori, hanno scoperto i tanti ambienti formativi e didattici che compongono questo istituto, dal bar alla pasticceria, dalla cucina alla pizza, dall’accoglienza al ricevimento, perché di sfaccettature ve ne sono tante quante le competenze che servono per rendere attrattive tutte le tipologie di locali dove i venturi diplomati andranno a collocarsi, anche facendo leva sui contatti acquisiti nel corso di stage, come quello in Val d’Aosta, di cui tante sono le testimonianze edificanti di carriere oltre il confine nazionale.

Una offerta formativa di enogastronomia, pasticceria, sala e vendita, oltre proprio al nuovo corso quadriennale di accoglienza turistica e iscriversi.

Docenti che ormai sono una icona del territorio, capaci di formare veri e propri team, dove requisiti umani e professionali accolgono studenti da Abruzzo, Puglia e naturalmente Molise.

Lo stesso edificio ha subito nel corso del tempo trasformazioni significative, così come le attrezzature al suo interno.

Galleria fotografica