Malattie respiratorie, CittadinanzAttiva sollecita Regione e Asrem

CAMPOBASSO. Cittadinanzattiva con una nota indirizzata alla dirigenza Asrem e alla dirigenza della Regione, chiede una immediata risoluzione per tutti i pazienti affetti da malattie respiratorie.

«Sono varie le segnalazioni che Cittadinanzattiva sta ricevendo in questi giorni da pazienti affetti da malattie respiratorie, in cura presso l’unica Unità di Pneumologia ed Allergologia respiratoria Territoriale di Campobasso.

La causa del pensionamento del dirigente medico, annulla la prenotazione effettuata un anno fa, senza ricevere alcuna indicazione per un percorso alternativo, che come previsto dai LEA, la struttura sanitaria deve garantire, proprio per il rispetto dei tempi.

Il pensionamento del dirigente medico però era programmato e quindi si sarebbe dovuto intervenire in tempo utile per evitare l’interruzione del servizio che mette a rischio il percorso di cura dei pazienti affetti da malattie respiratorie. Auspichiamo quindi in una immediata risoluzione con tutte le azioni volte ad assicurare ai pazienti affetti da malattie respiratorie, la sicurezza per il proprio percorso di cura». Dichiara Jula Papa Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva