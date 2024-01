Ricorso sull'elettrodotto: «Salute dei cittadini e tutela del territorio sono un diritto e un impegno»

GUGLIONESI. «La salute dei cittadini e la tutela del territorio: un diritto e un impegno». L’Amministrazione Tomei esce pubblicamente dopo aver formalizzato il ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Decreto Via del progetto “Elettrodotto a 380 kV Gissi-Larino-Foggia”.

Il problema dell'inquinamento elettromagnetico ha assunto nel corso degli ultimi anni un’importanza crescente destando interesse e preoccupazione circa i possibili effetti sulla salute e sull’ambiente. Pur consapevole della complessità della tematica, il Comune di Guglionesi ha deciso di intervenire a tutela dei cittadini e del territorio.

Pertanto, previa analisi di tutta la documentazione prodotta, dello studio condotto a riguardo dal perito industriale Antonio Di Pasquale e considerato il parere legale, l’attuale Amministrazione notifica il ricorso alla Presidenza della Repubblica contro il Decreto Via di compatibilità ambientale del progetto “Elettrodotto a 380 kV Gissi-Larino-Foggia”.

“Intendiamo perseguire nei confronti dei cittadini e nel rispetto del ruolo di cui siamo investiti questa strada complessa e valutare tutte le possibili soluzioni auspicabili.

Si tratta di un’azione costruttiva e dovuta. In qualità di amministratori abbiamo il dovere di tutelare la salute dei cittadini, agendo in conformità dei principi costituzionali che sanciscono il mantenimento della salute ambientale e, dinnanzi a questo, le questioni politiche dovrebbero fare un passo indietro. Tuttavia, ribadiamo la nostra apertura al dialogo, sempre, nei confronti dei cittadini, ma chiediamo di non far passare questa azione come una manovra politica, per non distogliere l’obiettivo da quello che è realmente: il bene comune”.