Vittime Covid, il gip archivia anche la seconda inchiesta

CAMPOBASSO. Vittime del Covid nel Molise, il gip del tribunale di Campobasso con una ordinanza di 47 pagine ha archiviato per la seconda volta le accuse mosse dal comitato. Dieci erano le persone indagate. A darne notizia l’avvocato Vincenzo Iacovino: «Il gip del tribunale di Campobasso ha accolto la seconda richiesta di archiviazione proposta dal Pm.

Per il Gip non ci sono condotte penalmente perseguibili per le criticità denunciate da cittadini, medici, infermieri, pazienti, sindacati e parte della politica, durante la gestione della pandemia. Attendiamo l’esito delle altre indagini in merito alle denunce promosse dal comitato familiari delle vittime Covid. Si spera che almeno il tempo sia un gran signore nel regno del Molise! Nel frattempo continueremo a chiedere giustizia davanti ai giudici civili che hanno già emesso le prime decisioni riconoscendo le relative responsabilità».