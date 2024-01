Concessioni balneari, «Si convochi il tavolo tecnico»

TERMOLI. Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti, in attesa che il premier Giorgia Meloni risponda alla richiesta di incontro, hanno indirizzato una nuova istanza a Palazzo Chigi, in dettaglio alla dottoressa Elisa Grande, presidente del Tavolo tecnico consultivo: «Le scriventi Organizzazioni maggiormente rappresentative dei balneari italiani, con la presente nell’apprezzare la lettera di risposta del Governo alla Commissione Europea dello scorso 16 gennaio chiedono la convocazione del Tavolo tecnico consultivo al fine di procedere al completamento dei suoi lavori.

Crediamo che a nessuno sfugga la necessità e urgenza di pervenire a una loro rapida conclusione finalizzati all’adozione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile». Interessante, inoltre, la novità proveniente dal cosiddetto G20 Spiagge.

I sindaci del G20 Spiagge portano in parlamento la loro proposta di legge sullo “status di comunità marine".

Una delegazione di quindici primi cittadini tra le più importanti località balneari italiane si recherà domani a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana e per confrontarsi con i responsabili del turismo dei maggiori partiti, ovvero Fratelli d’Italia, Lega, Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle.

Scopo della visita è sottoporre all’attenzione dei parlamentari la proposta di legge a cui il G20 Spiagge lavora da tempo: si tratta di una norma per istituire lo “status di città balneare” in modo da superare le difficoltà delle località turistiche costiere che durante la stagione estiva decuplicano i loro abitanti ma non possono offrire adeguati servizi sanitari, di sicurezza e di trasporto pubblico, in quanto i limiti statali vengono calcolati in base al numero di residenti effettivi e non di turisti. La proposta di legge sarà sottoposta in particolare al presidente della decima commissione parlamentare Alberto Luigi Gusmeroli, in modo da fare il punto operativo sull’iter dell’approvazione e verificarne i tempi di attuazione.

Lo riferisce il portale specializzato Mondobalneare.com.