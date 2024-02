Ripuliamo la scuola: alunni e genitori insieme per il benessere dei cittadini

TERMOLI. Nella giornata di domani, gli alunni delle classi terze della scuola Primaria di Via Maratona, insieme ai loro docenti, si occuperanno di pulizia ambientale all'interno del giardino scolastico. Contemporaneamente, all'esterno della scuola, ci saranno i referenti e volontari Plastic Free, insieme a diversi genitori, alla Rieco, LILT e CONGEAV, pronti ad aiutare i bambini nel ripulire il perimetro della loro scuola.

Sappiamo bene che, dopo ogni mercato settimanale, quella zona resta piena di rifiuti volati e non raccolti che spesso, purtroppo, finiscono proprio nel giardino dei bambini che invece amano vivere la natura. Per non parlare delle cicche di sigarette lanciate dai passanti. Un vero colpo al cuore.

Invitiamo dunque tutti i cittadini che vogliano partecipare ad unirsi in questa ora di raccolta per la felicità dei bambini e per il benessere dei cittadini.

Per rendere l'evento ancora più impattante, organizzeremo due pulizie ambientali in simbiosi. I bambini contribuiranno pulendo il giardinetto dell'istituto insieme alla docente e referente Flavia Del Cioppo @+39 346 492 4529, mentre gli adulti si occuperanno della pulizia all'esterno dell'istituto, nel viale indicato sopra.

Abbiamo il desiderio di cambiare e migliorare ciò che ci circonda, e solo con la forza dell'unione, tutti insieme, possiamo fermare questi atti di abbandono. Vi aspettiamo venerdì!