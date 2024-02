In carica da oggi il nuovo Nucleo di valutazione

TERMOLI. Il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, ha colmato con decreto firmato appena due giorni fa, martedì 30 gennaio. L’organismo è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra professionisti, docenti e dirigenti di amministrazioni ed aziende.

Lo scorso 26 ottobre venne dato indirizzo al Segretario Generale per l’avvio del procedimento di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni e per l’organismo interno di valutazione.

Procedimento avviato il successivo 7 novembre, con avviso pubblico, in scadenza dopo 30 giorni.

Sono state 39 le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito; visto l'elenco degli idonei e, dunque, la sussistenza dei requisiti personali e professionali dei soggetti ivi indicati; il vice sindaco reggente ha scelto di nominare, con decorrenza da oggi, primo febbraio 2024, quali componenti del Nucleo di Valutazione: Maurizio Canfora, con funzioni di presidente; Francesca Mite, componente e Alessandro Petrella componente; il compenso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento di cui in premessa, nella misura del 75% di quello attualmente determinato per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.