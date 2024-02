«La forza della vita ci sorprende», una settimana di incontri per riflettere su di noi

Settimana per la vita 2024: intervista al direttore della Pastorale diocesana, Giovanni Fabrizio

TERMOLI. Partirà domenica prossima la “Settimana per la vita 2024”. Un cartellone nutrito di eventi, presentato stamani nella sala Ecclesia Mater dal direttore della Pastorale diocesana Giovanni Fabrizio, dal vescovo Gianfranco De Luca e da don Antonio Giannone. Hanno preso parte anche Patrizia Santella, Angelo Spadanuda e Francesco Fusco, oltre ai rappresentanti delle associazioni che compongono la Pastorale.





Quest’anno la Pastorale della Salute Diocesana e tutte le Associazioni e Strutture che in essa conferiscono (Avo, Cappellania, Unitalsi , AITe, Lilt, Movimento per la vita , Rsa Casa Serena, Hospice), hanno voluto, ancor più che negli anni precedenti, essere massimamente operativi nell’ambito della Mission loro affidata dal vescovo Gianfranco De Luca e dal Vicario dell’Area di Sviluppo Umano Integrale don Antonio Giannone , ovverosia: intercettare la Povertà Sanitaria del territorio Diocesano, attivare procedure e meccanismi per verificarne l’entità e le caratteristiche per intraprendere un percorso propositivo e progettuale di contrasto e di correzione alle situazioni critiche di tale povertà.

A tale indicazione sono state improntate le iniziative sinora attuate quali ad esempio l’Armadio Farmaceutico Diocesano e le Convenzioni con Fondazione Banco Farmaceutico e Fondazione Rava e l’ adesione alle Giornate di Raccolta del farmaco per renderlo sempre più utile nel territorio diocesano, la stretta collaborazione la Caritas, il Corso sulla Umanizzazione della Cura per il Personale Sanitario, la promozione e partecipazione al progetto “Caregiver” che si sta realizzando insieme ad altre strutture della Diocesi, nel rispetto di un vero e fattivo spirito sinodale.





Ed è proprio il “fare e camminare insieme” il concetto ispiratore della attuale Settimana per la Vita 2024. La partecipazione di tutte le componenti dell’AREA DI SVILUPPO UMANO INTEGRALE della DIOCESI è l’elemento qualificante al di là degli importanti e significativi eventi che abbiamo programmato, con l’auspicio di estendere tale spirito metodologia a tutto le strutture diocesane e parrocchiali. IL LAVORARE INSIEME E IN RETE è più redditizio per gli obiettivi che si vogliono raggiungere ed è bello.

Vedrete un maggior numero di associazioni e strutture diocesane coinvolte: e questo è già un primo grande risultato della SETTIMANA PER LA VITA 2024.

Quest’anno il pensiero ispiratore “La Forza della Vita ci sorprende” è stato preso dalla lettera della C.E.I. inviata in occasione della Giornata Nazionale della Vita del 4 febbraio con cui inizia anche la nostra Settimana. Sarà celebrata la Messa per la Vita presso la Parrocchia di San Timoteo di Termoli, sarà diffusa la suddetta Lettera della CEI. Inoltre il Movimento per la Vita Diocesano attuerà una Raccolta fondi nelle Parrocchie della Diocesi attraverso l’offerta di primule per il finanziamento delle sue iniziative.

Lunedì 5 febbraio presso Auditorium Comune di Termoli di Via Elba ci sarà l’apertura della Mostra video-pittorica “L’ABBRACCIO DEL PALLIUM: la Misericordia e la Cura” realizzata da Associazione Medicina e Persona con Fondazione Banco Farmaceutico a cura di Scuola e Lavoro e Associazione Culturale il Circolo dei Lazzari, che sarà chiusa dall’importante incontro informativo di sabato 10 febbraio su “le Cure Palliative : possibilità , accessibilità e prospettive” a cura di Scuola e Lavoro, Associazione Culturale il Circolo dei Lazzari, Hospice Larino, Pastorale della Salute.

Martedì 6 febbraio inizieranno le GIORNATE DI RACCOLTA DEL FARMACO DEL BANCO FARMACEUTICO NAZIONALE, a favore della Caritas Diocesana, delle Parrocchie e delle Associazioni collegate, che durerà fino al 12 Febbraio, presso le farmacie Cappella, Diomedee e Molinello di Termoli, Berchicci di Guglionesi; De Luca di Campomarino e Caradonio di Larino.

Mercoledì 7 Febbraio alle ore 18 Sala riunioni Curia Vescovile - Pza . S. Antonio saranno protagoniste degli eventi della giornata i ragazzi e le famiglie nell’ incontro “Mano nella mano: la Forza della Vita tra scuola e famiglia” e nella Premiazione del concorso “Dai Colore alla Vita!” per le Scuole e i Corsi di Catechismo della Diocesi a cura di Un Paese per Giovani, Amoris Letizia e Pastorale della Salute Diocesana.

Giovedì 8 Febbraio ore 18,30 Chiesa Madonna delle Grazie ci sarà un momento di preghiera e di meditazione con la “Recita del Santo Rosario per la Vita” a cura del Movimento per la Vita.

Venerdì 9 Febbraio alle 16, 00 presso la Cappella dell’Ospedale S. Timoteo. ci sarà la “Preghiera di Ringraziamento a Dio per i Curanti” guidata dal Cappellano Don Vincenzo Bencivenga e collegamento online con altre Cappellanie Ospedaliere a cura di Cappellania Ospedaliera, AVO e Pastorale della Salute Diocesana

Venerdì 9 Febbraio ore 17,30 ci sarà l’Evento centrale della Settimana presso l’ Auditorium Santa Maria degli Angeli con l’ Incontro Informativo su “ La Disabilità : un’opportunità della Vita - testimonianze dallo Sport e dal Lavoro e Presentazione da parte del nostro Vescovo monsignor Gianfranco De Luca del qualificante ed entusiasmante Progetto del Villaggio “Laudato Siì” per Famiglie con figli disabili, , realizzato grazie alla Pastorale Salute, alla Pastorale del Lavoro e dello Sport Diocesane, all’ Associazione Giovanni XXIII° - Cooperativa Pietre del Porto e al Comitato Paralimpico Italiano –Molise .

Sabato 10 febbraio ricordiamo alle ore 18 presso l’Auditorium Comune di Termoli di Via Elba

Il già citato incontro informativo su “le Cure Palliative: possibilità, accessibilità e prospettive”

Domenica 11 Febbraio, secondo tradizione, a chiusura della Settimana per la Vita si celebrerà la XXXII Giornata mondiale del malato con la santa messa presenziata dal vescovo Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, animata dall’Unitalsi, alle ore 18 presso Chiesa Parrocchia San Francesco, durante la quale si diffonderà la Lettera di Papa Francesco «Non è bene che l’uomo sia solo», scritta per tale ricorrenza.

