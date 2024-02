Mense ospedaliere, portierato e Pneumologia: le risposte dell'Asrem

MOLISE. Tante le vicende su cui si è dibattuto negli ultimi giorni nell'ambito della sanità molisana e delle competenze precipue dell'Asrem.

Puntuale arriva la precisazione dell'Azienda sanitaria regionale del Molise.

PNEUMOLOGIA

L’Asrem fa sapere che sono in espletamento le procedure del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico della disciplina di pneumologia.

Contestualmente è stato indetto anche un avviso a tempo determinato, sempre per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di pneumologia. A quest’ultimo si è candidato un solo professionista che ha poi rifiutato l’incarico.

SERVIZIO MENSA

È in corso l’espletamento della gara (prezzo/qualità) da parte del soggetto aggregatore Aric- Abruzzo, con lotto dedicato all’Asrem per i servizi di ristorazione a copertura di tutta l’Azienda sanitaria molisana. A seguito delle procedure l’ARIC individuerà l’aggiudicatore della gara con conseguente affidamento del servizio.

SERVIZIO DI PORTIERATO

A seguito delle procedure dedicate al servizio di portierato, l’aggiudicazione da parte dell’Aric è pervenuta. È in corso la presa d’atto dell’assegnazione per poi trasferire il servizio alla azienda aggiudicatrice.

Inoltre, in ragione della clausola sociale, è previsto il passaggio del personale dalla vecchia alla nuova azienda.

“L’Asrem – ha chiarito il direttore generale, Giovanni Di Santo – sta lavorando alacremente per colmare qualsiasi criticità, garantendo celerità e correttezza delle procedure nella logica della trasparenza, atteso che la stessa Azienda sanitaria subisce le lungaggini burocratiche. Tuttavia, si attiva continuamente a garanzia dei dipendenti e degli utenti”.