Crimini domestici e famiglie affidatarie degli orfani, focus per assistenti sociali

TERMOLI. Domani, venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio, si terrà online, sulla piattaforma Zoom, il Corso di alta formazione e aggiornamento per gli assistenti sociali sugli orfani di crimini domestici e sulle famiglie affidatarie del Progetto Airone. C’è la possibilità di iscriversi al seguente link https://docs.google.com/.../1FAIpQLScFrkgtahP.../viewform. Per gli assistenti sociali sono previsti crediti formativi.

il Progetto Airone è un progetto di presa in carico e di aiuto per gli orfani di crimini domestici e le famiglie affidatarie, realizzato grazie al contributo dell’Impresa Sociale Con I Bambini, ente gestore del Fondo per il contrasto alla povertà educativa.

Tra le azioni del Progetto è prevista una specifica formazione che ha l’obiettivo di presentare il fenomeno della violenza di genere ed intra familiare e le sue conseguenze, offrire un approfondimento su questi temi, fornire conoscenze e strumenti per entrare in relazione con minori di età con vissuti di violenza ed essere di supporto alle famiglie che si prendono cura di orfani e di crimini domestici, tutelandone al meglio gli interessi.

Il vissuto e l’esperienza degli/le orfani/e, così come quelli delle famiglie che si prendono cura di loro, richiedono competenza, esperienza ed empatia. Chi resta dopo un femminicidio, si sente spesso invisibile, deluso, impotente e DISeguale rispetto alle funzioni di garanzia riconosciute all’imputato/condannato, e con profondo senso di delusione rispetto alle istituzioni. I familiari che restano parlano spesso di ergastolo del dolore e del senso di ingiustizia per la mancanza di mezzi e risorse che possano dare loro adeguata tutela e protezione e soprattutto opportunità per riprogettare il futuro.

I moduli formativi sono stati studiati per valorizzare il ruolo degli Assistenti Sociali, non solo nella prevenzione e intercettazione delle situazioni di rischio, ma anche per dare strumenti e conoscenze che possono restituire agli orfani/e ed alle famiglie affidatarie tutele effettive, e nuove opportunità di vita.