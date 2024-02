Padre Paolo Benanti all’inaugurazione dell’anno accademico 2023-24 all'UniMol

La conferenza stampa all'UniMol

CAMPOBASSO. Un ospite di grandissimo riguardo. Così il rettore dell’Università degli Studi del Molise, il prof. Luca Brunese, in conferenza stampa stamani ha annunciato la presenza di Padre Paolo Benanti all’inaugurazione dell’anno accademico 2023-24. La cerimonia si terrà il prossimo 8 marzo e l’Ateneo molisano ha scelto, per l’occasione, di invitare il presidente della Commissione AI per l’informazione. Benanti, professore dell’Università Pontificia Gregoriana, infatti, vanta una riconosciuta competenza in materia di intelligenza artificiale. Prima della nomina al vertice della Commissione italiana, già presieduta da Giuliano Amato, l’accademico è stato anche l’unico italiano membro del Comitato dell’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Con Benanti, dunque, ha rimarcato Brunese: “l’Università del Molise è al massimo livello dell’attualità, anche e soprattutto con i richiami etici che alla questione si accompagnano”.

La prolusione dell’Anno Accademico è stata affidata al professore Giovanni Maddalena, delegato del Rettore alla Comunicazione, presente all’incontro con la stampa del Rettore assieme al direttore generale Valerio Barbieri.

Dunque tutto pronto per l’evento, assai significativo per Unimol. “Questo anno accademico – ha voluto sottolineare Brunese – è molto bello per noi perché lo apriamo a valle di due, tre cose importanti successe in questo periodo. L’anno scorso abbiamo fatto una scommessa particolare con tanti nuovi corsi di laurea. Anche i più ottimisti tra noi si sono domandati, di fronte a questa scommessa, se l’impatto di questi nuovi corsi potesse andare a disturbare quelli già attivi sul territorio. Ora, se lo scopo era rimodulare l’andamento delle iscrizioni o determinarne un aumento, il risultato è stato generalmente molto positivo. I corsi già presenti in Ateneo nell’offerta formativa hanno mantenuto la loro capacità attrattiva, tutto quello che è venuto – ed è venuto molto dai nuovi corsi di laurea – ovviamente è in più”.

In attesa dei numeri sulla crescita e lo stato di salute di Unimol – Brunese li fornirà durante l’inaugurazione dell’anno accademico – il rettore ha tenuto a evidenziare che quello registrato quest’anno è il più alto incremento di iscrizioni durante il suo mandato: “dunque una scommessa vinta che ci spinge ad andare avanti su temi per noi di particolare rilievo. E cioè cercare di migliorare ulteriormente la nostra offerta formativa e mantenere altissimo il livello dei servizi che noi mettiamo a disposizione degli studenti e delle studentesse”. E con particolare orgoglio il Rettore ha parlato delle studentesse e degli studenti Unimol nei confronti dei quali l’attenzione dell’Ateneo è altissimo. “Durante la visita dell’Anvur, l’Agenzia di accreditamento periodico e valutazione del sistema universitario, i commissari venuti da fuori sono rimasti davvero impressionati dalla nostra componente studentesca e dal grado di conoscenza e di visione del sistema universitario. L’Anvur, in ogni Dipartimento visitato l, ha ricevuto dai nostri studenti risposte di altissimo livello qualitativo”. Il giudizio ufficiale dell’Anvur arriverà a metà febbraio, ma la soddisfazione con cui il Rettore in conferenza stampa ha affrontato il tema lascia già presagire una bella promozione dell’Università molisana, stando alle prime valutazioni comunicate dall’Agenzia. Subito dopo Pasqua partirà la nuova campagna per le immatricolazioni: ci accingiamo a essa – ha concluso il rettore – forti dei successi di quest’anno, per numeri e qualità delle cose messe in campo”.

Nel corso della conferenza stampa, anche rispondendo alle domande dei cronisti, il Rettore Brunese, tra i tanti temi toccati, ha affrontato anche quello relativo alla sanità molisana commentando la situazione attuale nella convinzione che gli attori oggi in campo chiamati a risanarla possano centrare l’obiettivo, anche grazie alla collaborazione che l’Università del Molise ha sempre assicurato e vuole continuare ad assicurare.