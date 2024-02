Istituto Alfano: innovazione Stem al Liceo delle Scienze Applicate

TERMOLI. All’Istituto Alfano è in atto da anni una rivoluzione educativa che sta trasformando il modo in cui i suoi studenti affrontano il sapere. L’innovazione didattica è un obiettivo costante: per un mondo in continua evoluzione è necessario un approccio più flessibile e dinamico.

La Settimana STEM, acronimo di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, svoltasi dall'8 al 13 gennaio scorso, è il nuovo paradigma della didattica delle Scienze Applicate: durante questa settimana intensiva, gli studenti di Scienze Applicate, lavorando in gruppo e collaborando come “professionisti” in un gioco di ruolo dove ognuno di essi è “esperto” in un determinato settore, svolgono una serie di attività che spaziano dalla progettazione e costruzione di prototipi alla proposta di risoluzione di problemi del mondo reale, con un’interazione costante tra discipline scientifiche e umanistiche. Gli studenti delle classi prime hanno progettato un desalinatore e ne hanno testato il funzionamento: hanno dovuto perciò combinare le conoscenze di scienze, fisica, ingegneria e design, e considerare gli aspetti sociali ed economici legati alla sostenibilità. Così facendo è favorita l’acquisizione di una mentalità critica e aperta, per rendere i nostri studenti capaci di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. La curiosità è il motore dell’insegnamento e dell’apprendimento: gli studenti sono incoraggiati a esplorare, interrogare e scoprire, nell'interazione costante tra discipline scientifiche e umanistiche. L’approccio interdisciplinare è adeguato al mondo reale, che non è compartimentato in discipline separate, ma è un sistema complesso che richiede una comprensione globale. I risultati universitari dei nostri studenti sono una testimonianza del successo di questo approccio; essi proseguono gli studi spesso eccellendo presso i politecnici e le facoltà mediche, oltre che in ambito umanistico.

Domani (sabato 3 febbraio) dalle 9:00 alle 13:00 sarà possibile incontrare gli insegnanti e gli studenti di Scienze Applicate per ricevere informazioni, svolgere attività dimostrative e conoscere da vicino la didattica e l’offerta formativa dell’Alfano, scegliendo la fascia oraria desiderata dal seguente modulo: https://forms.gle/gJXrtFKfJvw3g5mY6

Ricordiamo anche che fino al 10 febbraio gli insegnanti dell'Alfano sono disponibili ad incontrare a scuola studenti e famiglie tutti i giorni, sia la mattina che il pomeriggio, previo appuntamento - telefonico al numero 0875 706493 o via email: comunicazioni@iissalfano.edu.it - per illustrare gli indirizzi di studio dell’Istituto Alfano e per assistenza nelle procedure di iscrizione.

Tante le novità a partire da settembre 2024: grazie ai fondi PNRR, nuovi spazi, laboratori professionalizzanti (un laboratorio di Biotecnologie e realtà virtuale e un laboratorio CAD-CAM), aule di apprendimento STEM, aule per le discipline linguistiche e umanistiche, nuove aule multimediali, un’aula Agorà con annesso laboratorio di debate e spazi studio/relax. Ambienti didattici flessibili: la configurazione muterà in funzione delle attività da svolgere, anche in base alle esigenze di studenti e docenti. Scuola 4.0, ispirata al modello DADA: gli studenti si sposteranno da un’aula all’altra, utilizzando all’interno della scuola i diversi spazi disciplinari tecnologici e funzionali.

Rivoluzione anche nel tempo-scuola: la giornata sarà articolata in moduli orari da 60 minuti, accorpando le ore di ciascuna materia in blocchi da 2, laddove didatticamente produttivo, portando il numero delle discipline per ogni giornata a non più di quattro, con studio a casa più mirato e meno dispersivo. L'Istituto Alfano adotterà per l'a.s. 2024/25 in maniera sperimentale un orario settimanale distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Saranno inoltre attivati corsi extracurricolari di robotica, di coding e saranno svolte attività di orientamento agli studi futuri, con la partecipazione di esperti e imprese del territorio che da anni collaborano con l’Istituto Alfano.

Galleria fotografica